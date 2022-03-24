انتصار جديد للأميرة هيا على حاكم دبي.. قاضٍ بريطاني يقر بسوء معاملته لها ويمنحها حضانة طفليهما

خلص قاض بريطاني كبير، إلى أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أساء بشدة معاملة زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، وقرر منحها مسؤولية رعاية طفليهما وحدها.

ويتوج الحكم نهاية معركة حضانة غير عادية ومكلفة للغاية في المحكمة العليا في لندن بين الشيخ محمد وزوجته السابقة الأميرة هيا، الأخت غير الشقيقة لملك الأردن عبد الله الثاني.









وينهي الحكم معركة قضائية غير معتادة وباهظة التكلفة امتدت لثلاث سنوات في المحكمة العليا في لندن بين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي وزوجته السابقة الأميرة هيا، أخت العاهل الأردني الملك عبد الله غير الشقيقة.

وفي بيان صدر نيابة عن الشيخ محمد قال إنه يحب طفليه وسيظل يكفلهما دوما نافيا “المزاعم الواردة في إجراءات النزاع هذه”.

وتطرقت القضية لاتهامات بالخطف وتهديدات بالقتل وما تردد عن علاقة الأميرة بحارسها الشخصي وابتزاز وتجسس واختراق هاتف بأساليب متطورة، كل هذا في أجواء ثراء ضمت قصورا فاخرة وملابس غالية ومجوهرات بملايين الدولارات وخيول سَبَق.

وكانت المحكمة قد خلصت من قبل إلى أن حاكم دبي أثار خوف الأميرة هيا على حياتها واختطف ابنتين من زيجة أخرى وأساء معاملتهما وأمر بمراقبة هاتف الأميرة وهواتف محاميها، وأحدهم مشرّع بريطاني، مستخدما برنامج بيجاسوس للتجسس والمخصص لاستخدام الأجهزة الحكومية.

علاقة الأب بالطفلين ستقتصر على الاتصالات الهاتفية والرسائل بعد أن قرر الشيخ محمد نفسه عدم التواصل المباشر معهما

وفي حكمه النهائي، قال القاضي آندرو مكفارلن رئيس محاكم الأسرة في إنجلترا وويلز إن الشيخ محمد “كان يُبدي باستمرار سلوكا يتسم بالإرغام والتحكم” في أفراد الأسرة الذين يخالفون إرادته.

وأضاف “على الرغم من حدوث ذلك على نطاق يخرج تماما عن الملابسات المعتادة في القضايا التي تنظرها محكمة الأسرة في هذه الدائرة القانونية، كان سلوك الأب تجاه أم طفليه ‘عنفا أسريا‘”.

وخلص القاضي إلى أن الأميرة هيا وحدها هي التي ستقرر كل الأمور المتعلقة بتعليم وصحة الطفلين، جليلة (14 عاما) وزايد (عشرة أعوام)، مع إطلاع الأب على شؤونهما وحسب.

وقال إن علاقة الأب بالطفلين ستقتصر على الاتصالات الهاتفية والرسائل بعد أن قرر الشيخ محمد نفسه عدم التواصل المباشر معهما.

من جهتها توجهت الأميرة بالشكر للقضاء البريطاني وقالت إنها ستنشئ ابنها وابنتها على احترام تقاليد بلديهما الأم. وقالت في بيان “أنا وجليلة وزايد لسنا بيادق تُستخدم من أجل الفُرقة”.

ويُسدل إعلان قرار حضانة الطفلين الستار على قضية تكلفت أكثر من 70 مليون استرليني أتعاب محاماة وصفها القاضي مكفارلن بأنها “تكاليف قضائية ضخمة حقا”.

وقال إن الشيخ محمد أحب طفليه وإنهما بادلاه حبا بحب، لكنه انتقد سلوكه ورفضه حتى الإقرار بدور زوجته السابقة في رعاية الطفلين.

وأضاف “سلوك سموه مع الأم… سواء بالتهديد أو القصائد أو تنسيق تقارير صحافية أو الترتيب خفية لشراء عقار يطل مباشرة على عقارها أو التنصت على هاتفها أو في سير هذه الدعوى كان مسيئا بدرجة عالية.. درجة مفرطة حقا”.

ومضى قائلا “وبرغم ما توصلت إليه المحكمة، لم يقر سموه مطلقا بأنه أقدم على أي من هذه الأفعال أو أنه لعب دورا فيها”.

يُسدل إعلان قرار حضانة الطفلين الستار على قضية تكلفت أكثر من 70 مليون استرليني أتعاب محاماة

وكانت المحكمة العليا في إنكلترا قضت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن حاكم دبي أصدر أوامر بالتجسس على هواتف زوجته السابقة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين وفريق محاميها في إطار “حملة ترويع وتهديد مستمرة” خلال معركة حضانة أطفالهما. وقالت المحكمة إن بن راشد استخدم برنامج “بيغاسوس”، الذي تطوره شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، بغية اختراق هاتف الأميرة هيا، وهواتف بعض المقربين منها.

كما حاول العاملون معه أيضا شراء قصر مجاور لمنزل هيا بالقرب من العاصمة البريطانية في إجراء تخويفي رأت المحكمة أنه جعلها تشعر بأنها مطاردة وغير آمنة وكأنها “لا تستطيع التنفس بعد الآن”.

ودخل بن راشد والأميرة هيا في معركة حضانة طويلة ومريرة ومكلفة منذ أن هربت إلى بريطانيا مع طفليها جليلة وزايد. وقالت إنها تخشى على سلامتها وسط شكوك بأنها أقامت علاقة مع أحد حراسها الشخصيين البريطانيين.

وقد انتهت تلك المعركة بتسوية بمبلغ خيالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأكدت صحيفة “الغارديان” حينها أن قضية التسوية تكشف عما وصفه القاضي بأنه “مستوى من الحياة غير مسبوق وغاية في الترف كانا يتمتعان به” أثناء حياتهما الزوجية.

وتطرقت الصحيفة البريطانية إلى التفاصيل التي استمعت إليها المحكمة العليا في لندن، قبل أن تحكم بأن يدفع حاكم دبي 554 مليون جنيه إسترليني (733 مليون دولار) لتسوية خلافه مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما، وهو مبلغ قياسي في بريطانيا لمثل هذه التسويات. وتذكر “الغارديان” أنه قبل الانفصال في عام 2019، كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوفر لهيا 83 مليون جنيه إسترليني سنوياً كنفقة منزلية، بالإضافة إلى تسعة ملايين جنيه إسترليني لتنفقها على نفسها وعلى ما قد يطرأ من مصاريف.

واستمعت المحكمة إلى أنهما في أحد مواسم الصيف، عندما كانا متزوجين، أنفقت هيا والشيخ محمد مليوني جنيه إسترليني على الفراولة.

يدفع حاكم دبي 554 مليون جنيه إسترليني (733 مليون دولار) لتسوية خلافه مع زوجته السابقة الأميرة هيا على حضانة طفليهما، وهو مبلغ قياسي في بريطانيا لمثل هذه التسويات

وبحسب “الغارديان” شكلت الإجازات والعطل جزءاً لا بأس به من المبالغ المخصصة لرعاية الطفلين، حيث حكم لهما القاضي بمبلغ 5.1 ملايين جنيه لدفع تكاليف تسعة أسابيع من الإجازات في الخارج كل عام، وأسبوعين من الإجازات داخل بريطانيا، بالإضافة إلى ثلاث عطل نهايات أسبوع طويلة في الأردن وثلاث نهايات أسبوع للاستجمام داخل بريطانيا.

وتشمل المبالغ المخصصة للرعاية مليون جنيه إسترليني سنوياً “للرفاهية”، ومبلغ 277050 جنيها إسترلينيا سنوياً للحيوانات، بما في ذلك مهرتان وحصان يمتطيهما الطفلان. ومع أن المحكمة استمعت إلى أنهما يتكبدان مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني سنوياً للتعليم، إلا أن المبلغ الذي حكم لهما به هو 100 ألف جنيه إسترليني في السنة.