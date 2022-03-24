قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان يُصدر مذكّرة وجاهية بتوقيف رجا سلامة

استجوب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الموقوف #رجا سلامة ، شقيق حاكم #مصرف لبنان ، بحضور وكيله على مدى أربع ساعات، على خلفية اتّهامه بجرم التدخل بفعل الإثراء غير المشروع وتبييض أموال من خلال تملّكه ثلاث شركات المدعى عليه به #رياض سلامة ، وأصدر مذكّرة وجاهية بتوقيفه.

في السياق، أشارت المعطيات في وقت سابق إلى اتّجاه إلى تقديم مذكرة دفوع شكلية تثير مسألة الصلاحية المعقودة، بحسب مصادر قانونية، للنظر بهذا النوع من الملفات للنيابة العامة المالية.

وكان المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس استمع إلى إفادة رجا سلامة في نقاط تتصل بواحدة من الشركات الثلاث.

يذكر أنّ دائرة التحقيق الأول القضائية كانت قد أقفلت الثلثاء بسبب إصابة المساعد القضائي بفيروس كورونا، ما تعذّر إجراء استجواب رجا سلامة.

وأشارت أوساط قصر العدل يومذاك أنّ القاضي طنّوس باشر تحقيقاً مع رجا بملف آخر يتعلّق بملف اختلاسات وتبييض أموال في شركة “Forry”، وهو تحقيق منفصل عن الملف الذي تم الادّعاء به عليه من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية #غادة عون بناءً على شكوى “روّاد العدالة” أمام قاضي التحقيق الأول نقولا منصور.

مطلع الأسبوع، سطّرت عون قراراً يقضي بموجبه وضع إشارة منع تصرّف على كافة الممتلكات العقارية العائدة لرجا سلامة، حفظاً لحقوق الخزينة العامة الثابت إهدارها بنتيجة التحقيقات الأولية التي أجرتها في الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة “رواد العدالة” ممثلةٌ بالمحامي هيثم عزُّو.