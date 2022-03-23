غادة_عون تطالب مجلس القضاء الاعلى للتدخل ضد الاعلامي #مارسيل_غانم

أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بيانا جاء فيه:

“يطالعنا الاعلامي مارسيل غانم وبصورة شبة دورية في برنامجه “صار الوقت” بمقدمة يقوم فيها وبشكل غير مسبوق بالتهجم عليي، وذنبي الوحيد وهو ما يغيظ السيد غانم او بالاحرى يغيظ “اسياده”، بحسب تعبيره اني امارس كل صلاحياتي في التحقيق والادعاء ولا اتوانى عن القيام بواجبي المهني في فتح اي ملف اجد فيه أدلة كافية للادعاء باسم المجتمع”.









واضافت: “اتمنى على مجلس القضاء الاعلى اتخاذ موقف واضح بهذا الخصوص ازاء هذا الاستهداف غير المبرر والمؤذي ليس فقط لشخصي انما للجسم القضائي باكمله، لترهيب كل قاض يحاول فتح اي ملف لا يعجب هذا السياسي او هذا الاعلامي او ذاك، خاصة وان شعبنا يمر في اقسى ظروف اقتصادية توجب على القضاء التدخل لحماية هذا الشعب المسلوب والمظلوم. واحتفظ بالطبع بكافة حقوقي في الادعاء على الاعلامي المذكور”.