السعودية تمنع بث الصلوات من المساجد خلال شهر رمضان وتدعو الأئمة لـ”الاختصار” في دعاء القنوت

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الأربعاء 23 مارس/آذار 2022، مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة، تتعلق بتهيئة المساجد قبل شهر رمضان، الذي بات على الأبواب، وعلى رأسها منع أئمة المساجد من تصوير الصلوات ونقلها عبر وسائل الإعلام بشتى أنواعها، إضافة للاقتصار في دعاء القنوت على جوامع الدعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة تأكيدها على منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين “بعدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها”.









التعليمات شدَّدت على ضرورة انتظام منسوبي المساجد في عملهم وعدم التغيب خلال شهر رمضان، والتزام المؤذنين بمواعيد الأذان حسب تقويم مكة المكرمة “أم القرى”.

الدعاء والاعتكاف والتبرعات

التوجيهات السعودية الخاصة بشهر رمضان، الذي بات يفصلنا عنه أقل من أسبوعين، شملت “الاقتصار في دعاء القنوت على جوامع الدعاء، وضرورة مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح”.

إضافة إلى “التقيد بضوابط الاعتكاف، وأن يكون إمام المسجد مسؤولاً عن الإذن للمعتكفين”.

وشدَّدت على جميع منسوبي المساجد، في مختلف أنحاء المملكة، بأن يمتنعوا عن جمع التبرعات المالية لمشروعات إفطار الصائمين وغيرها، وأن تكون مشاريع التفطير في ساحات المساجد والأماكن المهيأة، “تحت مسؤولية الإمام أو المؤذن”.

منوهة إلى ضرورة “تنظيف الأماكن المخصصة للتفطير بعد الانتهاء من الإفطار مباشرة”.

ومن جانب آخر، شملت التوجيهات التأكيد على مؤسسات الصيانة والنظافة بضرورة التأكد من نظافة المساجد، ومصليات النساء، والعمل على تهيئتها، وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة عمل شركات النظافة والصيانة، والتزام منسوبي المساجد بالتعليمات.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد نوَّهت الوزارة في ختام بيانها على “أهمية رسالة المسجد، ودور أئمة المساجد والخطباء في استغلال الشهر الكريم، بتذكير المصلين، والعناية بكل ما يُسهم في توعيتهم وإرشادهم وحثهم على الخير والتعرض لنفحات الله”.

كما شدَّدت على ضرورة توعية المصلين بعدم الإيذاء، ومن ذلك إحضار الأطفال الذين قد يتسببون في “التشويش والإزعاج للمصلين”، دون متابعتهم، خاصة في صلاة التراويح.

عودة الاعتكاف

وكانت السلطات السعودية أعلنت، الثلاثاء 22 مارس/آذار، عودة الاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المقبل، بعد أن كان محظوراً بسبب تدابير اتخذتها المملكة بسبب فيروس كورونا حيال المسجدين، اللذين يتوافد إليهما ملايين المسلمين من كل حدب وصوب كل عام.

وكالة الأنباء السعودية نقلت عن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أنها أعلنت عودة الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي “وفق ضوابط ومعايير محددة”.

وأضافت: “سيُتاح الاعتكاف بالحرمين الشريفين بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم”.