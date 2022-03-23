راغب علامة: طول عمري إماراتي

وفيما حصل علامة على الجنسية الإماراتية في آب/أغسطس الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام فنية حينها، وجه أحد المراسلين سؤالاً له حول جنسيته الإماراتية ومعنى أن يكون “راغب إماراتياً” ليرد: “طول عمري إماراتي”، ما أثار استياء واسعاً بين مغردين لبنانيين وعرب.

راغب علامة المطرب اللبناني بعد منحه الجنسية الاماراتية يقول





طول عمري اماراتي هذا المرتزق وغيره في لبنان هم من يعتبرون #حزب الله ايرانيين ويريدون سحب السلاح منهم كم راغب علامة عدنا بالعراق بدون ما ياخذ الجنسية الاماراتية عبيد الدولار ينطون اعراضهم في سبيل الدولار pic.twitter.com/rGxH8JAKBB — لارسون :LARSSON (@ALMOHANDIS_313) March 23, 2022

وفي زمن سقطت فيه القوميات كهويات فردية إلى درجة تحول القوميين إلى متطرفين في الدول الأوروبية، فإن اللعب على الوتر القومي تصاعد في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في دول خليجية كالسعودية والإمارات. وفي دول ما زالت قائمة بالاسم فقط، مثل لبنان والعراق وسوريا، حيث انهارت سلطة الدولة لصالح المليشيات المحلية والجماعات الطائفية، فإن الهوية القومية والتعصب القومي باتا نوعاً من البحث عن شيء مفقود لدى كثير من السكان المحليين.

وأتت غالبية التعليقات الغاضبة من علامة (59 عاماً) من قبل جمهور الممانعة، مع وصف من يقبل بالجنسيات الخليجية، تحديداً الإماراتية، بأنهم “عبيد الدولار”. لكن ذلك الغضب انسكب في الإشادة بزعماء هذا المحور، مثل بشار الأسد وحسن نصر الله، بوصفهم أشخاصاً وطنيين، وليس من منطلق يتحدث مثلاً عن حقوق الإنسان في وقت تتحدث تقارير إعلامية وحقوقية دولية عن شراء الإمارات لأصوات المشاهير والمؤثرين، لا سيما بـ”الإقامة الذهبية”، من أجل تلميع صورتها.

وكان علامة من أوائل الفنانين العرب الذين نالوا الإقامة الذهبية في دبي، ويقدم منذ سنوات تصريحات يتغنى فيها بحكّام الإمارات بوصفهم مصلحين مقابل فساد السياسيين اللبنانيين، وهو الذي اشتهر، إلى جانب أغانيه العاطفية، بمديح القادة السياسيين في لبنان والعالم العربي.