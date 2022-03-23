ولادة التحالف العربي – الإسرائيلي!

وصفت أوساط دبلوماسية عربية في العاصمة المصرية اللقاء الثلاثي الذي جمع الثلاثاء في شرم الشيخ كلا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت بأنه ولادة لتحالف عربي – إسرائيلي يقوم على المصالح، ويلبّي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة ويترك وراءه مخلفات العقود الماضية من حروب ومشاحنات وشعارات.

وقالت هذه الأوساط إن التحالف الثلاثي يرسل إشارة واضحة إلى السعودية مفادها أن الوقت لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار في ظل التغييرات الحاصلة في المنطقة، وفوضى الإشارات الأميركية التي لا تراعي مصالح الخليجيين، وتعطي الأولوية لإيران وتمهد لإطلاق يدها على أكثر من مستوى سواء ما تعلق بالسباق نحو التسلح النووي وغير النووي أو ما تعلق بتمكينها من عائدات النفط للإنفاق على أذرعها وتهديد أمن المنطقة.









وأشارت إلى أن التحالف العربي – الإسرائيلي بات يمتلك مقومات واقعية وهو ما قاد إلى انضمام دول جديدة إلى مسار السلام الذي اتسع ليشمل بالإضافة إلى مصر والإمارات كلا من المغرب والأردن والبحرين والسودان وسلطنة عمان، لافتة إلى أن الاتجاه إلى المشاريع الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والاستثمارات سينجح في بناء الثقة بين إسرائيل ومحيطها العربي.

ورأت أن بناء الثقة على هذا المستوى بما يخدم الناس ويحسّن أوضاعهم المعيشية سيقود إلى القبول الشعبي لتطوير هذا التحالف على المستوى الأمني والعسكري، وهو أمر يحتاجه العرب أكثر من إسرائيل في ظل التحديات التي تواجههم مع صعود قوى إقليمية ذات منحى توسعي مثل إيران وتركيا، وفي ظل إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها الدفاعية تجاه شركائها العرب.

وقالت الرئاسة المصرية إن الزعماء ناقشوا استقرار أسواق الطاقة والأمن الغذائي، وهما تحديان رئيسيان تواجههما القاهرة بعدما أدى الهجوم الروسي في أوكرانيا إلى زيادة أسعار القمح والنفط الخام. وأضافت أنهم ناقشوا أيضا قضايا دولية وإقليمية.

ولم يغفل الاجتماع طبيعة التحديات الأمنية التي تمر بها المنطقة وما تمثله التطورات المتسارعة من هواجس مشتركة بين الأطراف الثلاثة، في ظل تغيّرات كبيرة يمكن أن تحدث تحوّلات إقليمية ودولية في منظومات الأمن والتعاون.

وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إيدان رول “نشهد بوضوح تعزيز محور يطرح رواية أخرى في الشرق الأوسط، وهي أننا يمكنا العمل والتعاون سويا في المسائل الاقتصادية والدفاعية”.

وذكر لإذاعة كان الإسرائيلية أن “إسرائيل ملتزمة بإقامة شراكة جيدة مع أيّ شخص في مواجهة محور إيران المتطرف”.