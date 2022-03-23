حماس تبدأ في نقل أموالها إل خارج تركيا

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر إن بعض نشطاء حماس المقيمين في اسطنبول بدأوا في تحويل أموالهم من تركيا إلى بنوك في آسيا.









وأضاف المصدر وهو مصرفي مسؤول إلى أن أن التحويلات تتم بمبالغ قليلة ومن قبل زوجاتهم من أجل تغطية آثارهم.

من جانبها شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات ودهم واسعة في مناطق متفرقة من القدس والضفة.

وبحسب مؤسسات الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 30 مواطنًا خلال مداهمتها لمنازل عشرات المواطنين في مدن وبلدات وقرى القدس والضفة.