“لم أرَها منذ 17 عاماً”.. #نوال_الزغبي تكشف سبب القطيعة مع شقيقتها

تحدثت النجمة اللبنانية نوال الزغبي بكثيرٍ من الصدق عن حياتها الخاصة والعامة، عن علاقتها بشقيقتها التي لم تلتقِ بها منذ نحو 17 عاماً، وعن زميلاتها خصوصاً نانسي عجرم وأصالة.

وخلال حلقتها في برنامج “كاربول كاريوكي” Carpool Karaoke Arabia، واجهت الزغبي سؤالاً حول العلاقة بينها وبين شقيقتها الوحيدة بولا وما إذا كانت اشتاقت لها. فكشفت نوال أنها لم ترَها منذ ما يقارب الـ17 عاماً، لأنها -أي بولا- متزوّجة من إميل ديب، وهو شقيق زوجها السابق إيلي ديب.









وأضافت نوال بكثيرٍ من العفوية والرقيّ: “هي شقيقتي في النهاية، وأتمنى لها الحياة التي تحلم بها. وإذا كانت هيك مبسوطة، الله يديم عليها السعادة ويخلّيلها عائلتها الحلوة”.

يُشار إلى أن بولا هي شقيقة نوال الصغرى، وكانت علاقتهما انقطعت بعد انفصالها -أي نوال- عن زوجها إيلي ديب، ونشوب خلافات بينها وبين عائلته. ويبدو أن بولا، التي لا تُحسد على موقفها، فضّلت الانضمام إلى آل ديب في قطيعتهم لشقيقتها، تفادياً لأي مشاكل قد تتعرّض لها هي وأولادها.

وعلى الرغم من محاولة والدتهما المستمرّة لإعادة المياه إلى مجاريها بين الشقيقتين، فإنها لم تنجح، على الرغم من أن كثيرين كانوا توقّعوا مصالحتهما بالتزامن مع مصالحة نوال وشقيقها مارسيل الذي عاد واستلم إدارة أعمالها؛ لكن يبدو أن واقع ارتباط بولا بشقيق طليق نوال أقوى من رابط الدم.

بولا (شقيقة نوال) برفقة زوجها إميل ديب (شقيق طليق نوال)

عن أصالة ونجوى ونانسي

في الحلقة نفسها مع المذيع هشام الهويش، تحدثت النجمة اللبنانية عن عودة المياه إلى مجاريها مع أصالة وحقيقة الخلاف بينهما. فقالت إنه لم يكن بينهما خلاف حتى تعود المودّة بينهما، “لكن قد يحدث أحياناً سوء تفاهم”.

وحين سألها الهويش عن رأيها في زواجها الأخير، أجابت على الفور: “الله يهنّيها، أنا ما إلي رأي بهالموضوع”. وأعربت نوال الزغبي عن تفضيلها عدم الارتباط بشخصٍ من الوسط الفني، لكن في حال أُغرمت بشخصٍ من الوسط “ما حدا إله معي”.

أشادت نوال بصديقتها النجمة نجوى كرم، وتحدثت عن علاقتهما ووصفتها بأنها “أغلى الحبايب”.

ورداً على سؤال حول الفنانة التي نجحت في التوازن بين حياتها الفنية والعائلية، أثنت نوال على تجربة زميلتها نانسي عجرم، وتمنّت لها أن تعيش أياماً سعيدة وأن تتمكن من الاستمرار في التوفيق بين حياتها العائلية والفنية، “إنشالله يا ربّ يجيها أيام كتير حلوة، سعيدة بعائلتها الجميلة وبنجاحها”.