مساعٍ لعودة السفير السعودي وليد بخاري إلى بيروت

أفادت معلومات للـLBCI بأن وفوداً سياسية ومرجعيات دينية وقيادات اعلامية ستتوجه إلى المملكة العربية السعودية.

وبحسب المعلومات، سيعقد في ٢٧ آذار، اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على أن يكون هناك ورقة عمل مشتركة بشأن لبنان.









وفيما أفادت معلومات للـLBCI بأن وفوداً سياسية ومرجعيات دينية وقيادات اعلامية ستتوجه إلى المملكة العربية السعودية، علمت “المركزية” ان النائب وائل ابو فاعور توجه اليوم الى السعودية.

ووفق معلومات “الجديد”، زيارة أبو فاعور للرياض تصب في مسعى بدأه لبنان وفرنسا قبل 3 أسابيع ويهدف الى ترتيب العلاقات الدبلوماسية وعودة السفير السعودي وليد بخاري إلى بيروت.