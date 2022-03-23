هل يعود محمد صلاح للدوري الإيطالي؟.. تقارير تؤكد رغبة نادٍ كبير في التعاقد معه

مع استمرار تعطل المفاوضات بين محمد صلاح وناديه الحالي ليفربول الإنجليزي بشأن تجديد العقد الذي ينتهي صيف العام المقبل، يبدو أن المزيد من الأندية الأوروبية تطمح للحصول على خدمات النجم المصري المتألق، وآخرها يوفنتوس الإيطالي.

ويحلم الإيطالي ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، في التعاقد مع محمد صلاح، لتعويض رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا.









وأعلن ماوريتسيو أريفابيني، المدير التنفيذي ليوفنتوس، يوم 21 مارس/آذار 2022، أن ناديه قرر التخلي عن ديبالا، عقب نهاية عقده في نهاية الموسم الجاري 2021-2022.

وعليه بدأ سعي يوفنتوس من أجل البحث عن البديل المناسب، القادر على تعويض ديبالا، وهو ملف لن يكون بتلك السهولة على إدارة “السيدة العجوز”.

يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع محمد صلاح

وذكرت صحيفة Lagazzetta delloport الإيطالية، أن أليغري يرى أن صلاح هو البديل الأنسب لتعويض ديبالا، خاصة أنه سبق له اللعب في إيطاليا، ويعرف الأجواء هناك جيداً، لكنه يرى أن ضم صلاح إلى يوفنتوس في الصيف المقبل، هو أمر صعب الحدوث.

وقال: “هذه الصفقة مستحيلة عملياً، ولن تحدث هذا الصيف، لكنها رغبة حقيقية لأليغري، وإذا استمر صلاح حتى نهاية عقده مع ليفربول، سيكون يوفنتوس أحد الأندية التي ستنقض عليه للتعاقد معه في صفقة انتقال حر”.

أما صحيفة Corriere della Sera الإيطالية، فقالت: “حتى لو كان الحلم ممنوعاً الآن، فبديل ديبالا قد يكون محمد صلاح”.

وأوضحت أن المطالب المادية للمهاجم المصري البالغ من العمر 29 عاماً ستكون عقبة أمام إتمام صفقة انتقاله إلى يوفنتوس، خاصة أن هذه النقطة بالتحديد هي مثار الخلاف بين صلاح وليفربول.

ويطالب صلاح براتب أسبوعي يتراوح بين 400-450 ألف جنيه إسترليني من أجل تمديد العقد مع الريدز، وهو ما ترفضه إدارة ليفربول بشكل قاطع حتى هذه اللحظة.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول يوم 30 يونيو/حزيران 2023، ولم يحدث أي تقدم في مفاوضات التجديد بين الطرفين، منذ ديسمبر/كانون الثاني 2021.

وعلى الرغم من بقاء عام واحد في عقد صلاح، إلا أن ليفربول لن يفرط فيه بسعر أقل من 100 مليون يورو، وفق تقرير سابق لصحيفة Sport الإسبانية.

تجربتان سابقتان في إيطاليا

ولعب صلاح في الدوري الإيطالي مع فيورنتينا لمدة ستة أشهر، بدأت في فبراير/شباط 2015، حتى نهاية موسم 2014-2015.

وفي تلك الفترة، لعب صلاح 26 مباراة بقميص “الفيولا”، أحرز خلالها 9 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، قبل أن يعود إلى تشيلسي مجدداً.

وعاد محمد صلاح إلى إيطاليا مرة ثانية، وهذه المرة من بوابة نادي روما في يوم 7 أغسطس/آب 2015 على سبيل الإعارة من تشيلسي، قبل أن يفعّل “الذئاب” بند الشراء في 3 أغسطس/آب 2016.

ودافع صلاح عن ألوان روما في 83 مباراة في جميع البطولات، هز خلالها شباك المنافسين 34 مرة، وقدم 22 تمريرة حاسمة.

ويعتلي صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 20 هدفاً، كما يحتل مع فريقه ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مانشستر سيتي، قبل 9 جولات من نهائي المسابقة.

وتُوِّج صلاح مع ليفربول بخمسة ألقاب منذ انتقاله إليه، يوم 23 يونيو/حزيران 2016، قادماً من روما، بدأها بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019، وتبعه كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ثم قاد صلاح “الريدز” لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-2020، الغائب عن خزينة ليفربول منذ عام 1990، يليه الفوز بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية قبل أيام.