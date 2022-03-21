لقاء ثلاثي في شرم الشيخ يجمع السيسي وبن زايد وبينيت

قالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، مساء الإثنين، إن لقاء ثلاثيا جمع في منتجع شرم الشيخ، رئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

ولم يصدر أي تعليق من الجانبين المصري والإماراتي حتى اللحظة على ما أوردته القناة الإسرائيلية.









وأضافت “كان” أن “الزعماء الثلاثة التقوا في شرم الشيخ على وقع الاتفاق النووي المتبلور مع إيران”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بينيت سافر إلى مصر، اليوم الإثنين، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وأنه سيجري محادثات السيسي.

وكان بينيت قد أشار الأسبوع الماضي إلى ما وصفه بتزايد التعاون بين إسرائيل ومصر، مضيفا أن تعزيز العلاقات من شأنه أن يساهم في دعم أمن المنطقة. ووقع الجانبان اتفاقية سلام في عام 1979.

واتفقت إسرائيل ومصر الأسبوع الماضي على توسيع روابط الطيران من خلال إضافة مسار مباشر جديد بين تل أبيب ومنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، من المتوقع تشغيله الشهر القادم.

وزار بينيت مصر في سبتمبر/ أيلول وناقش مع السيسي العلاقات الثنائية وقضايا الأمن والاقتصاد، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ نحو عشر سنوات.