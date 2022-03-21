من تورّط في شائعة وفاة #أنطوان_كرباج؟

ليست المرة الأولى التي تُطلَق شائعة وفاة بحق فنان معين ولكن الشائعة التي طالت الفنان والمسرحي اللبناني أنطوان كرباج في الساعات القليلة الماضية أخذت بُعداً مختلفاً وتداولتها ليس فقط مواقع التواصل الاجتماعي، بل وسائل إعلام وفنانون وإعلاميون، وبلغ الأمر حد صدور نعي من قبل وزير الثقافة محمد مرتضى الذي وصفه بـ”الفنان القدير”.

وبعد مرور نحو ساعتين على تناقل الخبر نفى نجل الفنان وليد كرباج وفاة والده، وكتب باللغة الانكليزية عبر حسابه على الفايسبوك “لجميع الأصدقاء، من فضلكم التحلي بالهدوء، أنطوان ما زال حياً وقد تكلمت معه للتو. إن عائلتنا في حال صدمة… والله عيب”.









ومن المعلوم أن أنطوان كرباج موجود منذ حوالى سنتين في بيت الراحة التابع لمستشفى الروم في الأشرفية ويتلقى العناية اللازمة.

وبين الإعلاميين الذين تورّطوا في تقديم التعازي قبل حذف التغريدات الصحافي نيشان ديرهاروتيان الذي كتب: “نجم كبير ومتواضع، رحل أنطوان كرباج، وداعاً”. كذلك استحضرت الإعلامية منى أبو حمزة المسلسل الدرامي “بربر آغا” من بطولة كرباج، وكتبت: “وداعاً، بربر آغا، وداعاً يا آخر الأبطال”.

والفنان كرباج من مواليد 1935 واشتهر بموهبته التمثيلية وبلعبه أدوار البطولة في العديد من المسرحيات أبرزها “جبال الصوان” مع السيدة فيروز.