نعيم قاسم: انصح ميقاتي والحكومة ان لا يتلهوا بمعارك جانبية

رأى نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان بإمكان الحكومة ان تحقق إنجازات افضل من الانجازات التي حققتها حتى الآن، وانا انصح رئيس الحكومة والحكومة ان لا يتلهوا بمعارك جانبية ليست مناسبة ولا فائدة منها.

وسأل قاسم خلال احتفال بمناسبة الذكرى السنوية لاحد كوادر الحزب الحاج لافي عودة في بلدة الخضر ما هي الفائدة في ان تدخل الحكومة في نقاش لا علاقة لها به بالقضاء والمصارف، فليكن القانون هو السيد ولتكن خطة الحكومة لرعاية شؤون الناس ووضع خطة عملية لاعادة أموال المودعين والافراج عن رواتب القطاع العام وعن حقوق الناس بالمصارف، فتشوا عن الحلول وهذا هو شغلكم.









واشار قاسم الى ان شغل الحكومة هو عدم الدخول بمنازعات بين السلطات والمطلوب منها عمل وبأن تسرع بخطة انجاز التعافي وليس هناك من مبرر في ان ننتظر والبداية في البلد تكون بخطة تعافي حتى نتمكن بإن ننطلق الى الامام.

وكشف قاسم ان الأميركي حاول أن يتصل معنا بطريقة مختلفة، وقلنا له لا نريد ولا مصلحة لنا أن نلتقي معه كي نعطيه شرف اللقاء مع المقاومين.

وقال هناك من يجعل من معركته الانتخابية عن طريق العداء لحزب الله ظنا منه أن هذا العداء يكسبه أصواتا ودعما ماليا اميريكيا، ويكسبهم دعما سياسيا وخارجيا، فيا جماعة الانتخابات هي أصوات في صناديق الاقتراع، ومن أين تأتي الأصوات، فهل تفكرون ان القرشين التي ستحصلون عليها والضغط الأميركي سيرفع لكم الحاصل الانتخابي، لا هذا لن يرفع لكم الحاصل، ومن اجل ذلك ستذهي حوصلتك، قبل أن تحصل على الحاصل لان الناس هي من تقول، وليست أميركا او الأموال او المواقف الاعلامية هي من يقول، ومن يقول هو الصوت الصادق الصافي صوت الشعب هو الذي يقول، لذلك لا تتعبوا أنفسكم بالمواجهة لحزب الله، هذا الحزب له عقيدته الانتخابية وجهاد شبابه وسيرته والتفاف جمهور واسع وعريض يجعله حاضرا من اوتاد مستقبل لبنان وستشهد الايام من سيأخذ الأصوات المرتفعة والعديدة التي تبين حجم التمثيل ولن يتمكن المتسكعون على أبواب السفارات من تحقيق اي شيء.

واعتبر قاسم ان أميركا شريك غير مقبول فهو يغدر ويضحي بمن معه من أجل مصالحه، وكل العناوين التي تطلقها أميركا حول حقوق الإنسان والمرأة كلها عناوين كاذبة خارج أميركا فهي تقتل الأطفال وتهدم البيوت.

واكد قاسم بإن “إسرائيل” مردوعة ولولاها لما تعامل معنا العالم كجزء من لبنان، مع ذلك نرى ضخاً إعلاميا يحاول تصويرنا على اننا منبوذين، وكل هذه الدعاية قنابل صوتية والعبرة ليست على صفحات الصحف او وسائل التواصل الاجتماعي.

وختم قاسم مؤكداَ على أن قوة لبنان هي بالمقاومة وبأن إسرائيل مردوعة عن أي اعتداء وهي عاجزة عن تحقيق اي شيء ضد لبنان بفضل المقاومة.