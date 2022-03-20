أوكرانيا: حفتر “تعهد” بإرسال ليبيين للقتال إلى جانب الروس.. و”فاغنر” تتولى العملية

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأحد، إن القائد العسكري الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، المدعوم من روسيا، تعهد خلال زيارته لموسكو بإرسال متطوعين ليبيين إلى أوكرانيا للقتال لصالح روسيا.

وتوقعت الوزارة أن تنظم شركة “فاغنر” الروسية عملية نقل المتطوعين الليبيين عبر طائرات لسلاح الجو الروسي.









ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان الكرملين أنه سيفتح الباب للسوريين للقتال إلى جانب الجيش الروسي الذي بدأ في 24 فبراير غزو أوكرانيا.

وتأتي هذه التقارير وسط مقاومة شديدة يبديها الجيش الأوكراني ضد القوات الروسية.

وقال تقرير لـ”سي أن أن” إن عددا كبيرا من المتطوعين للقتال لصالح موسكو يأتون من الشرق الأوسط ودول أفريقيا، حيث استثمرت روسيا في دعم الحكومات والجهات العسكرية هناك، التي أصبح مطلوبا منها الآن “سداد الدين”.