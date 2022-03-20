قاسم يستغرب عدم تعاطف العالم مع القتل السعودي الأوروبي والأمريكي لاطفال اليمن بينما تعاطف مع الأوكرانيين!!

رأى نائب الامين العام ل “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم ان “من يهاجم حزب الله في الإعلام بغية كسب اصوات، سيفشل في مسعاه، مع كل المبالغ المالية التي يتلقاها دعما له في محاربة الحزب، وإن الانتخابات النيابية القادمة ستظهر فشله في أهدافه المعلنة ضد حزب الله وجمهوره”.

وخلال احتفال في بلدة الخضر البقاعية، طالب الحكومة اللبنانية ب”البحث عن الحلول والابتعاد عن مناصرة أصحاب رؤوس الأموال”، مشددا على ضرورة “أن يأخذ القانون مجراه، وتسريع عمل الحكومة في تشكيل خطة التعافي الاقتصادي للبلد”.









واعتبر أن “الكيان الصهيوني ينازع اليوم للبقاء”، مشيرا إلى “المخاوف التي تكبر عند الصهاينة بسبب الاتفاق النووي الإيراني الذي سيزيد من قوة محور المقاومة، وبالتالي سيزيد من قوة المواجهة مع الكيان الصهيوتي كونه يعاني من عدة مشاكل داخلية تساهم في إضعافه”.

وقال: “الانتهاكات الاميركية في العالم لا تراعي حرمة أحد وتدمر البلاد الآمنة، وسوف تبتلى أميركا كما ابتلت أوروبا في هذه الايام”.

وتطرق إلى أزمة اللجوء التي تحصل في أوروبا من أوكرانيا “خصوصا مع موجة نزوح اكثر من 6 ملايين لاجئ، وبهذا ظهرت لا إنسانيتهم في التعامل مع البشر، حيث أنهم فتحوا أبوابهم للعرق الأبيض دون غيره”.