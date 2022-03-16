بايدن يصف بوتين لأول مرة بـ”مجرم حرب”

وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأول مرة بـ”مجرم حرب”، وفق ما أفاد به مراسل “الحرة” في البيت الأبيض.

وقال بايدن للصحافيين “أعتقد أنه مجرم حرب”.









وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن بايدن كان “يتحدث من قلبه” بعدما شاهد على التلفاز صورا “للأفعال الهمجية التي يقوم بها دكتاتور متوحش عبر غزوه بلدا آخر”.

واضافت ساكي قولها: “لا نرى أي مؤشرات للتهدئة أو خفض التصعيد من جانب القوات الروسية”.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن بايدن تقديم مساعدات عسكرية أميركية غير مسبوقة لأوكرانيا، تتضمن طائرات مسيرة لمساعدتها في حماية مجالها الجوي أمام الهجوم الروسي.

وقال بايدن، قبيل توقيعه على مشروع قانون يسمح بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، “بدأنا في مساعدة أوكرانيا قبل بداية الحرب وأخذنا تهديدات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بكل جدية”.

وكان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، قال إن البنتاغون سيتحرك بسرعة لتأمين المساعدات العسكرية الإضافية العاجلة التي أقرها الرئيس بايدن لأوكرانيا.

وأوضح أوستن أن حزمة المساعدات الأخيرة ترفع المساعدات الأمنية لأوكرانيا، تحت إدارة بايدن إلى أكثر من ملياري دولار.

وتأتي هذه التطورات في الموقف الأميركي بعد خطاب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونغرس الأميركي، الذي طالب فيه بايدن بقيادة العالم ومساعدة اوكرانيا على صد الهجوم الروسي.