هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة؟ حالة واحدة تجعل النجم المصري قريباً من الدوري الإسباني

رغم بقاء موسم كامل إضافة إلى ما تبقى من الموسم الحالي في عقد النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول، فإن الجدل بشأن مصير هداف الدوري الإنجليزي حالياً لم يتوقف، في ظل تعقُّد مفاوضات التجديد بين الطرفين.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة وضع صلاح ضمن أجندته بالموسم المقبل، في حال أخفق في التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف نادي بروسيا دورتموند الألماني.









محمد صلاح مرشح للانتقال إلى برشلونة

وذكرت صحيفة AS أن صلاح هو الخطة البديلة في برشلونة حال لم يتم التعاقد مع هالاند، الذي يبدو قريباً من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يحاول بشتى الطرق إقناع هالاند ووكيل أعماله الشهير مينو رايولا بالانضمام إلى الفريق الكتالوني، لكن في حال فشل في ذلك سيركز أنظاره نحو صلاح، مستغلاً عدم تجديد عقده مع ليفربول.

الصحيفة أكدت أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، معجب بمحمد صلاح، ويعتقد أنه سيكون إضافة نوعية لفريقه على صعيد الهجوم، رغم أنه ليس مهاجماً صريحاً، ويستطيع تقديم الكثير على مدى السنوات الأربع القادمة، على الأقل، وتسجيل ما لا يقل عن 30 هدفاً في الموسم الواحد.

ولم تصل إدارة ليفربول إلى نقطة اتفاق مع رامي عباس، وكيل صلاح، منذ آخر جلسة لمفاوضات التجديد في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وذكرت صحيفة Mirror البريطانية، أنه وعلى الرغم من الموسم المثير الذي يخوضه ليفربول، ويلاحق فيه كل البطولات الممكنة، فإن هناك “سحابة قاتمة” تغيم في سماء أنفيلد، مع اقتراب نهاية عقد صلاح.

وتثبت أرقام النجم المصري بما لا يدع مجالاً للشك، أنه أحد العناصر المؤثرة بقوة في إنجازات ليفربول بالمواسم الأخيرة، منذ وصوله من روما في صيف 2017.

وتُوِّج صلاح مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ثم تبعها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وآخرها حتى اللحظة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على حساب تشيلسي.

وكيل صلاح يسخر من كلوب

وأثار عباس الجدل قبل أيام قليلة، حين نشر مدونة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تضمنت سبعة رموز ضاحكة، والتي جاءت بعد ساعات قليلة من التصريحات الأخيرة للألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، حول تجديد عقد صلاح.

وقال كلوب: “صلاح يتوقع بالتأكيد أن يكون هذا النادي طموحاً، كنا كذلك في السنوات القليلة الماضية وما زلنا، لكن لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير، إنه الآن قرار مو (محمد)، لقد فعل النادي ما يمكن أن يفعله”.

وأضاف: “لم يحدث أي شيء آخر، لا توقيع ولا رفض، أو أياً كان علينا فقط انتظار ذلك، كل شيء على ما يرام، لا داعي للقلق”.

وترى “ميرور” أن تصريحات كلوب تدل على أنه ليس منزعجاً من التطورات الأخيرة، لكن لابد من الاعتراف بأن الأمور وصلت إلى نقطة اللاعودة.

العقبة الوحيدة أمام التجديد

بدورها أكدت صحيفة Guardian أن العقبة الرئيسية تتعلق بقضية الراتب، حيث يطالب صلاح بأجر أسبوعي يصل إلى 300-400 ألف جنيه إسترليني، وهو الأمر الذي يرفضه ليفربول بشكل قاطع حتى اللحظة؛ حتى لا يخرج عن سياسته ومبادئه في ملف هيكلية الأجور “الصارمة”.

واتفقت “الغارديان” مع مواطنتها “ميرور”، على أنه لم تكن هناك أي مفاوضات جديدة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين رفض صلاح ووكيله العرض المقدم من النادي.

والظاهر أن كلا الطرفين ينظر إلى أن الكرة في ملعب الآخر، ما يعني أنه لا توجد حلول عاجلة وسريعة، تلوح في الأفق.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول، لعب صلاح 238 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 153 هدفاً، وساهم في 57 تمريرة حاسمة.

ويعتلي صلاح حالياً صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفاً، متقدماً عن أقرب ملاحقيه كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، وزميليه دييغو جوتا وساديو ماني، بفارق 8 أهداف.