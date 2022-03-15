مصرف لبنان يتوجّه إلى المصارف: باستطاعتكم تأمين حاجات المودعين

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: “نود تذكير المصارف أنها تستطيع أن تستحصل على الليرة اللبنانية نقداً على أن تقوم ببيع الدولار الاميركي الورقي على سعر “Sayrafa” لدى مصرف لبنان. ولذا باستطاعتها تأمين حاجات المودعين لديها بالليرة اللبنانية من دون التقيد بالكوتا التي يمنحها لها مصرف لبنان”.

وأضاف البيان: “لذا على المصارف الاّ تخفض سقوفات السحوبات لزبائنها شهرياً بالليرة اللبنانية نقداً طالما لديها الامكانيات عبر تأمين السيولة بالليرة اللبنانية عن طريق Sayrafa”.









وأشار إلى أن “لجنة الرقابة على المصارف ستقوم من التأكد ميدانياً من وضع السيولة لدى المصارف”.