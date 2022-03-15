شريط الأحداث

محمد رعد: كل مؤسسات الأميركي في لبنان تدمرت

March 15, 2022

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب “محمد رعد” أن كل مؤسسات الأميركي في لبنان تدمرت خلال سعيه لتحقيق هدفه في تدمير مؤسسات حزب الله ، وقال إن كلّ المؤسسات التي عمات جماعتهم على بنائها تدمرت أيضاً ، والأميركي على علم بأنّ جماعته لا تقدر على التحمّل وطُلعت صرختهم ، فيما بقيت مؤسسات حزب الله.

وخلال لقاء سياسي في بلدة الشرقية أوضح رعد أنّ الأميركي حاول الضغط بلقمة العيش لكن جماعته هي التي بحاجة لمن يدفع لها المساعدات ، أمّا نحن فتكفلنا بمساعدة بعضنا البعض ، مشددا على أنّ المقاومة ملتزمة بأهلها شرعًا وأخلاقًا وإنسانيًا ، تابع : صحيح أنها لا تقدر أن تقوم مكان الدولة بخدمتهم وببناء المشاريع اللازمة لهم ، لأنّ كلفتها كبيرة جدًا ، لكن المقاومة تقدر على الأقل أن تكون إلى جانبهم لتساعدهم وتغلق الثغرات الموجودة ، وتعمل على رفع معنوياتهم ، وتجعلهم قادرين على أن يصمدوا لأطول أمد حتى يكملوا المشوار مع بعضهم.




ختم رعد بالقول إن التطبيع مشروعٌ يُريده الأميركي لمصلحة (إسرائيل) ، ويريد من كل المنطقة العربية أن تعترف بها ، وتصالحها لتصبح (إسرائيل) كياناً شرعياً رغم أنّها محتلة لفلسطين بالقوّة ، وأن نتعاطى معها وكأنّ شيئًا لم يكن ، ولينسى المسلمون تاريخ فلسطين ومقدّساتها ، وهذا العنوان الكبير للمعركة الإنتخابية القائمة الآن.

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com