محمد رعد: كل مؤسسات الأميركي في لبنان تدمرت

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب “محمد رعد” أن كل مؤسسات الأميركي في لبنان تدمرت خلال سعيه لتحقيق هدفه في تدمير مؤسسات حزب الله ، وقال إن كلّ المؤسسات التي عمات جماعتهم على بنائها تدمرت أيضاً ، والأميركي على علم بأنّ جماعته لا تقدر على التحمّل وطُلعت صرختهم ، فيما بقيت مؤسسات حزب الله.

وخلال لقاء سياسي في بلدة الشرقية أوضح رعد أنّ الأميركي حاول الضغط بلقمة العيش لكن جماعته هي التي بحاجة لمن يدفع لها المساعدات ، أمّا نحن فتكفلنا بمساعدة بعضنا البعض ، مشددا على أنّ المقاومة ملتزمة بأهلها شرعًا وأخلاقًا وإنسانيًا ، تابع : صحيح أنها لا تقدر أن تقوم مكان الدولة بخدمتهم وببناء المشاريع اللازمة لهم ، لأنّ كلفتها كبيرة جدًا ، لكن المقاومة تقدر على الأقل أن تكون إلى جانبهم لتساعدهم وتغلق الثغرات الموجودة ، وتعمل على رفع معنوياتهم ، وتجعلهم قادرين على أن يصمدوا لأطول أمد حتى يكملوا المشوار مع بعضهم.









ختم رعد بالقول إن التطبيع مشروعٌ يُريده الأميركي لمصلحة (إسرائيل) ، ويريد من كل المنطقة العربية أن تعترف بها ، وتصالحها لتصبح (إسرائيل) كياناً شرعياً رغم أنّها محتلة لفلسطين بالقوّة ، وأن نتعاطى معها وكأنّ شيئًا لم يكن ، ولينسى المسلمون تاريخ فلسطين ومقدّساتها ، وهذا العنوان الكبير للمعركة الإنتخابية القائمة الآن.