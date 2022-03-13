كرامي يتحالف مع الصمد والأحباش: سنخرج بلائحة من 11 مرشحاً لا رئيس ولا مرؤوس فيها

أوضح رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي ان هناك نواة لائحة ستخوض الانتخابات في دائرة الشمال الثانية تجمعه مع النائب جهاد الصمد، وقال: “من الطبيعي أن يكون هناك تباين في وجهات النظر بين الحلفاء والاصدقاء، وقد آثرت عدم الرد على كل ما نشر من اخبار مبالغ فيها”.









تابع: “نحن اليوم باللقاء الذي جمعنا امس تجاوزنا كل الأمور ووضعنا النقاط على الحروف، وقد جرى بيننا عتاب المحق والمحب”.

اضاف كرامي: “اللائحة التي نقوم بتشكيلها بالتعاون مع الحلفاء توصلنا حتى اللحظة إلى الاتفاق على الأسماء التالية: فيصل كرامي، النائب جهاد الصمد، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في طرابلس طه ناجي، عضو المجلس الشرعي الأعلى احمد الأمين، ورفلي دياب عن تيار المردة”.

وقال: “نحن سنخرج بلائحة كاملة من 11 مرشحاً ترضي ربنا والناس وضميرنا، وتشبه مدينتنا، وسوف نستكمل البحث لتسمية بقية المرشحين في المنية والضنية وطرابلس”.

وختم كرامي أنه “في هذه اللائحة لا يوجد رئيس ولا مرؤوس، ونحن لا نبحث عن هكذا أمور، ولا تستهوينا هكذا ألقاب، ونطلب من جمهورنا عدم الأخذ بالشائعات والأخبار المغلوطة ومحاولات بث الفتن، فنحن من بيت كان ولا يزال يحتضن الجميع ويفتح صدره للقريب والبعيد”.