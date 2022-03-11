نجوى_كرم تعايد أسد الإمارات #الشيخ_محمد_بن_زايد

عايدت شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم الشيخ محمد بن زايد بكلمات معبرة عبر التويتر والإنستا عيدك عيد الإمارات يا فخر الإمارات ينعاد عليك العمر كلو انشالله مرفقة بمقطع من أغنيتها #زايد _مجدها كانت قد خصتها للشيخ زايد بمناسبة العيد الوطني للإمارات من كلمات الشاعر روجيه فغالي الحان انطوان الشعك وتوزيع داني حلو
عيدك عيد #الإمارات يا فخر الإمارات
ينعاد عليك، انشالله العمر كلّو#سموّ_الشيخ_محمد_بن_زايد 🙏🏼@MohamedBinZayed https://t.co/vpTezpCY8R pic.twitter.com/MDJjbAO7wG
— Najwa Karam (@najwakaram) March 11, 2022
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