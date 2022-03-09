لبنان والعراق يسعيان إلى توطيد شراكاتهما في قطاع الصناعة

طرحت قضية التكامل الاقتصادي بين لبنان والعراق نفسها بقوة على طاولة تعزيز العلاقات، وخاصة في ما يتعلق بتطوير مجالات التعاون الصناعي، والتي باتت أحد محاور طموحات البلدين للخروج من الأزمات الاقتصادية التي يعانيان منها منذ سنوات.

وشكل تأكيد وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان خلال اجتماع مع نظيره العراقي منهل عزيز الخباز على أن الطرفين بصدد بحث تحديد آليات توطيد العلاقات الصناعية بينهما بعد توقيعهما مذكرة تعاون صناعي في يناير الماضي دليلا على هذه الرغبة.









ويتسلح المسؤولون اللبنانيون بقناعات راسخة بأن بلدهم يعد من بين الشركاء الاقتصاديين للعراق في هذه الفترة بالذات، وبالتالي يجب العمل بأقصى الطاقات من أجل زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين ورفع معدلات الاستثمار.

ويحاول لبنان، الذي يمر بأزمة مالية خانقة منذ أواخر 2019 تتويج تحركاته الاقتصادية التي تبدو نادرة جراء تراكم المشكلات الداخلية، باتجاه العراق عبر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة.

وأوضح بوشكيان خلال مؤتمر صحافي الاثنين الماضي أن هذه الآليات تتناول إرساء مفهوم الصناعات التكاملية والتبادلية والتدريب وتبادل الخبرات وفتح آفاق الشراكة بين رجال الأعمال في كلا البلدين.

ونسبت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إلى بوشكيان قوله إن “التصميم على النجاح والتقدم لدى الطرفين، كما لدينا مباركة السلطات السياسية في كل من لبنان والعراق على الذهاب قدما في العلاقات إلى الأمام من دون حواجز”.

وكان العراق قد أبلغ لبنان في وقت سابق هذا العام أنه قرر منح اللبنانيين الراغبين في زيارة البلاد تأشيرة دخول متعددة لمدة 6 أشهر في إجراء جديد لتعزيز العلاقات، وهنا مباحثات متقدمة من أجل إلغائها مما يسمح للمستثمرين بالتحرك بحرية أكبر مستقبلا.

ومن المتوقع أن يقود رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وفدا رفيع المستور لزيارة بغداد لتفعيل العديد من الاتفاقيات ودعمها بشراكات جديدة مع ووضعها في الأطر الصحيحة لتحيق أقصى استفادة للبلدين.

وتحاول بيروت إنقاذ قطاع الصناعة المنكمش بفعل الضائقة المالية بعد سنوات من التهميش واللامبالاة، بالتعاون مع منظمات دولية ضمن مساعيها لتخفيف الأزمات المتراكمة التي يعاني منها الاقتصاد الهش.

ولكن خطوة الاتجاه إلى العراق تأتي في سياق ما يقول محللون إنه محاولة للهرب من المشكلات الأخيرة التي برزت على السطح مع دول الخليج التي لم تعد تحبذ الدخول السوق اللبنانية بالنظر إلى سيطرة إيران على كل مظاهر الحياة السياسة والاقتصادية هناك من خلال ذراعها حزب الله.

ويبدو الأمر مشابها للعراقيين، إذ تسعى الصناعة في ثاني منتج للنفط في منظمة أوبك لتعزيز حضورها في السوق المحلية، عبر تفكيك العقبات التي تكبل المنافسة وتقادم المصانع والمعامل نتيجة الحروب، حيث تحاول الحكومة تشجيع الإنتاج المحلي لتنمية الصادرات وبالتالي تعزيز الإيرادات.