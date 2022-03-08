حمو بيكا يستعرض سيارته الفارهة في لبنان

نشر مطرب المهرجانات المصري ​حمو بيكا​ صورة جديدة عبر حسابه الخاص في موقع “إنستغرام”، استعرض فيها سيارته الفارهة من طراز “لامبورغيني” صفراء اللون.

ولاقت الصورة انتشاراً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تناقلها الرواد عبر حساباتهم الخاصة وتفاعلوا معها، فمنهم من كتب عبارات عبر عن حبه له فيها، ومنهم من انهالوا عليه بانتقادات لاذعة اتهموه فيها بالتباهي بالثراء على شبكة الانترنت.









وكان حمو بيكا وافق مؤخرا على تغيير اسمه، حتى يتم قبول عضويته في نقابة المهن الموسيقية في مصر، وقال إنه مستعد لتغيير حياته كلها، والموافقة على كل شروط النقابة حتى تسمح له بالغناء و”أكل العيش” على حد تعبيره.