هجوم “قواتي” على باسيل: “فاشل ودجّال .. ووقّف كذبك”!

غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي، عبر حسابه على “تويتر”، ردا على كلام رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، قائلا: “ما زال الميغاسنتر غالي على قلبك، ليه وعيت عليه “منكوَت” قبل الانتخابات بشهرين؟ ما زال التخلّي عن القانون الارثوذكسي خيانة عظمى، ليه ما طرحتو ببرنامجك الانتخابي الاخير؟ ليه فرّطت بأكبر تمثيل مسيحي بتاريخ المجلس بلبنان وكنت شريك مضارِب بانهيار الدولة والاقتصاد؟ لأنّك فاشل ودجّال”.

كما غرّد الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر “تويتر” قائلاً: “الخيانة إنت وعمّك، الطائف نتيجة حرب الإلغاء ضد المنطقة الحرة وحرب التحرير اللي عملها ضابط صغير بجيش الأسد الكبير”.









وأضاف: “شو خصنا إذا طلعتو فاسدين والرئيس القوي فاشل وضعيف”.

وختم: “وقّف كذبك”.

وفي وقت سابق، غرّد ريئس التيّار الوطني الحر جبران باسيل عبر “تويتر” قائلاً: “مش أول مرة بيخون وبيتراجع. الميغاسنتر، يعرف قيمته الاستراتيجية أهل الجبل والشمال والجنوب والبقاع وبيروت، وهو يعرف أن إنشاءَه يسهّل ولا يؤخّر! بس هو هيك! هيك باع صلاحيات الرئيس بالطائف وحارب الرئيس القوي بصلاحياته، وهيك خان بالقانون الأرثوذكسي وضحّى بنواب الانتشار… سبحان الخالق”.