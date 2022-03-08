كواليس لقاء أحمد حسونة ونافذ الجعبري مع ماجد فرج

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن المستشار الاقتصادي المهندس احمد حسونة برفقة الحاج نافذ الجعبري أحد أعمدة وجهاء العشائر في فلسطين ، اجتمعوا مع رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج ، وهو اللقاء الذي أفادوا فيه بسوء الأوضاع الأمنية في محافظة الخليل وطالبوا باستقدام المزيد من قوات الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية لمحاربة أنشطة حماس التي يقوم بها صالح العاروري.









وجرى خلال الاجتماعين المنفصلين أيضا الحديث حول تأثير الاحداث الاخيرة في محافظة الخليل على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

واكد حسونة والجعبري على اهمية قيام الاجهزة الامنية بدورها المناط به، وتحقيق العدالة وبسط سيادة القانون واشاعة الامن والامان، مشددين على تضافر الجهود وتكامل الادوار بين المؤسسة الامنية و وجهاء العشائر وكذلك المؤسسات المدنية في تحقيق السلم الأهلي وانهاء كافة الظواهر السلبية التي تؤرق حياة المواطنين.