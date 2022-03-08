حارب في سوريا.. أوكرانيا تعلن مقتل قائد عسكري روسي كبير

أعلنت المخابرات الأوكرانية أن جنرالًا روسيًا قتل خلال المواجهات العسكرية حول خاركيف، مما يجعله ثاني قائد يخسره الجيش الروسي في أوكرانيا خلال أسبوع.

وقال ذراع المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية إن رئيس أركان الجيش 41 الجنرال، فيتالي جيراسيموف، لقي مصرعه خارج مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا مع ضباط كبار آخرين.









كما بثت الوزارة ما زعمت أنه محادثة بين ضابطين روسيين في FSB يناقشان الوفاة، ويشكوان من أن اتصالاتهما الآمنة لم تعد تعمل داخل أوكرانيا.

وقالت وكالة الصحافة الاستقصائية، بيلنغكات، إنها أكدت وفاة جيراسيموف من مصدر روسي. وقال مديرها التنفيذي، كريستو غروزيف، إنهم تعرفوا أيضًا على الضابط الكبير في جهاز الأمن الفدرالي بالمحادثة التي تم اعتراضها.

شارك جيراسيموف في حرب الشيشان الثانية، والعملية العسكرية الروسية في سوريا، وضم شبه جزيرة القرم، وحصل على ميداليات من تلك الحملات.

وإن صحت كل هذه المعلومات، فسيكون جيراسيموف ثاني جنرال روسي من الجيش 41 يموت في غضون أسبوع منذ بداية الغزو في مارس. وسبق أن أكدت وسائل الإعلام الروسية مقتل اللواء، أندريه سوخوفيتسكي.

وذكر غروزيف أن المكالمة المعترضة تظهر ضعفا كبيرا لنظام Era، وهو النظام تشفير روسي باهظ الثمن أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية العام الماضي، وأحاطته بالدعاية، مؤكدة أنه لا يمكن كسره، ويعمل في كل الظروف.

لكن اعتراض المكالمة يثبت عكس ذلك.