هذا ما قالته أمل علم الدين عن علاقتها بزوجها جورج كلوني

كشفت المحامية البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين عن بعض التفاصيل حول حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها النجم الأمريكي جورج كلوني، وذلك بعد اختيارها كواحدة من أبرز 12 امرأة لعام 2022.

وقالت الحقوقية علم الدين خلال مقابلة مع مجلة “تايم” الأمريكية، إن “زواجها من كلوني كان رائعاً.. لدي في زوجي شريك ملهم وداعم بشكل لا يصدق، ولدينا منزل مليء بالحب والضحك”.









وأضافت: “أنها فرحة تفوق أي شيء كنت أتخيلها، أشعر أنني محظوظة للغاية لأنني وجدت حبا كبيرا في حياتي، وأن أكون أما، هكذا أحقق التوازن لحياتي”، مؤكدة أن أطفالها التوأم، ألكسندر وإيلا، يحفزانها على مواصلة النضال من أجل العدالة.

وأشارت إلى أنها تعلم أن الناس عموما يهتمون بزواجها وأطفالها أكثر من عملها الإنساني، لكنها ترى أيضا أن هذا بدأ يتغير تدريجيا، مشددة على أنها استفادت من شهرتها “من أجل محاولة تسليط الضوء على ما هو مهم بعملها والمتعلق بالشأن الحقوقي والإنساني”.

يذكر أن أمل محامية وناشطة حقوقية وكاتبة إنكليزية، اشتهرت قبل زواجها من كلوني بصفتها محامية بالقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، وقد دافعت عن ضحايا الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع في قضايا بارزة في جميع أنحاء العالم.