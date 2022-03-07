4 شروط روسية لوقف الحرب على أوكرانيا “في لحظة”

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الاثنين، إنه يمكن وقف ما وصفه بـ”العمليات العسكرية” في أوكرانيا “في لحظة”، شريطة أن تستجيب كييف لمطالب روسيا.

وعدد بيسكوف الشروط؛ قائلا لرويترز إن روسيا تطالب أوكرانيا بوقف العمليات العسكرية، وتعديل دستورها لتكريس الحياد، والاعتراف بأن شبه جزيرة القرم أرض روسية، وكذا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.









وأضاف بيسكوف أن روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها مستعدة لوقف عملها العسكري “في لحظة” إذا استجابت كييف للشروط.

وأكد أن أوكرانيا على علم بالشروط، “وقيل لهم إن كل هذا يمكن أن يتوقف في لحظة”.

ويأتي حديث بيسكوف في وقت طالب فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات عالمية جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، واقترح مقاطعة النفط الروسي وغيره من الصادرات الروسية ووقف عمليات التصدير إلى روسيا.

وقال زيلينسكي إنه ينبغي زيادة الضغط الاقتصادي، ودعى إلى فرض حظر تجاري دولي على روسيا.

وفي تسجيل مصور، قال: “إذا استمر الغزو ولم تتخل روسيا عن خططها ضد أوكرانيا فحينئذ ستكون هناك حاجة إلى حزمة جديدة من العقوبات… من أجل السلام”، مشيرا إلى مقاطعة النفط والمنتجات النفطية الروسية بالتحديد.

وأضاف “قاطعوا عمليات التوريد إلى روسيا- إذا لم يلتزموا بالقواعد الحضارية- فلا ينبغي لهم تلقي السلع والخدمات من الحضارة- دعوا الحرب تطعمهم”.