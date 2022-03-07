حكومة حماس تفرض الضرائب على عربات التسوق

خاص – بيروت أوبزرفر

قال مصدر فلسطيني اقتصادي لبيروت أوبزرفر أن قطاع غزة بات المكان الوحيد في العالم الذي تفرض فيها حكومته على الباعة الجائلين الحصول على ترخيص للعمل لأصحاب عربات التسوق من أجل كسب لقمة العيش.









وأضاف المصدر أن حكومة حماس تفرض على المواطنين البسطاء فروضا ضريبية للعمل كباعة جائلين، الأمر الذي يزيد من أزمة هؤلاء العمال البسطاء.

ويضيف هذا المسؤول أن حكومة حركة حماس رأت إن هذا القطاع الجديد بحاجة إلى التنظيم ، حيث تتطلب من كل سائق عربة الحصول على رخصة والتي تكلف 10 شيكل في اليوم.

اللافت أن هناك الكثير من الانتقادات لحماس على وسائل التواصل الاجتماعي بعد هذه الخطوة، خاصة مع سعي حركة حماس إلى كسب أي أموال من البسطاء مقابل السماح لهم بالعمل.