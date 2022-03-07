مصارف لبنان تفرض عمولات إستنسابية واعتباطية… باهظة جداً

مجافاة البنوك إعادة الهيكلة بعد نشوب الأزمة، دفعها إلى فرض «الخوات» للبقاء على قيد الحياة. فالمصارف فقدت بعد 17 تشرين الأول 2019 وظيفتها الأساسية كـ»منصة» تربط بين المقرضين والمقترضين وتحقق الأرباح من فرق الفائدة. وقد تحوّلت بين ليلة وضحاها إلى «مرابض» على جسر «الفريش» بين الداخل والخارج يقتنص العمولات. مرة جديدة يدفع المودعون ثمن معاداة المصارف للإصلاح، وعدم الاعتراف بالخسائر والبدء بالعلاج.





يتعامل المصرف مع عملائه من موقع المتحكم، وعلى قاعدة «الباب بيضهر جمل». فمن يعترض على سياساته، يُقفل حسابه ويعطى شيكاً مصرفياً بالمبلغ المستحق مسحوباً على مصرف لبنان. فيقع المودع بين خيارين أحلاهمها مر، إما سحبه المبلغ نقداً على سعر صرف 1500 ليرة، وتعرّضه لـ»هيركات» يتجاوز 90 في المئة، وإما وضعه في مصرف آخر لا تفرق سياساته عن مصرفه الاساسي. وبناء على هذه القاعدة من «السلبطة»، «استشرست» البنوك في فرض العمولات، التي تصفها جمعيات حماية المودعين والدفاع عنهم، بانها «إتاوات» أو جِزْية، تُعطى للمصرف كدليل على الخضوع». العمولات تكوي المودعين



تبلغ عمولة خدمة الحساب المفتوح بالدولار النقدي 5 دولارات شهرياً. وتُفرض على كل عملية إيداع عمولة تبلغ 5 بالألف، إذا كان المبلغ أقل من 1000 دولار، وتصل إلى 7 بالألف إذا تجاوز المبلغ هذا السقف. أما بالنسبة للسحب، فتتراوح العمولة بين 2 و8 بالألف بحسب حجم المبلغ المراد سحبه. ويلزم المصرف عميله بشراء بطاقة إتمانية debit card لتسهيل السحب من الصرافات الآلية بسعر حده الأدنى 20 دولاراً، ويحمله أيضاً عمولة 2 دولار شهرياً على الرسائل SMS التي تصل إلى هاتفه الخلوي. ويتحتم عل العميل في حال استخدام البطاقة المصرفية للشراء من المتاجر داخل لبنان عمولة تتراوح بين 3.5 و5 بالألف، و7 بالألف في المتاجر خارج لبنان. وتبلغ العمولة على استخدام البطاقة في المشتريات 7 بالألف «ONLINE» .

التحويل من الداخل إلى الخارج



قبول العميل سواء كان فرداً، أو مؤسسىة أو جمعية أو جهة داخلية أو خارجية بعمولات فتح الحساب ومصاريفه، يضعه أمام تحد جديد بالاستعمال، ونفقات لا تخطر على البال. فبشكل عام، ومع هامش اختلاف لا يتخطى 10 في المئة، تفرض المصارف اللبنانية على التحويل من لبنان إلى الخارج عمولة تتراوح بين 35 و70 دولاراً شهرياً إذا تراوح المبلغ حتى 100 ألف دولار. أما في حال تجاوز المبلغ المحول 100 ألف دولار فتصبح عمولة التحويل 2 في المئة. من الخارج إلى الداخل



تتقاضى المصارف عمولة على التحاويل من الخارج إلى الداخل بحسب الشطور وهي تبلغ: 20 دولاراً للمبلغ الذي يقل عن 100 ألف دولار، و 30 دولاراً للمبلغ الذي يتراوح بين 100 و200 ألف دولار، و50 دولاراً للمبلغ الذي يفوق 200 ألف دولار وتزيد العمولة كلما زاد المبلغ. الحوالات الداخلية



تبلغ العمولة من حساب مصرفي إلى آخر في الداخل عبر مصرف لبنان بين 8 و15 دولاراً. وفي حال التحويل للمراسلة الخارجية فان العمولة تتراوح بين 27 و35 دولاراً.