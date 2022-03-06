نكبة “النقابة تنتفض”.. أرقام محرجة واكتساح كامل من السلطة

منيت “النقابة تنتفض” بنكبة انتخابية اليوم خلال الانتخابات التي تمّ تنظيمها في نقابة المهندسين في بيروت. الانتخابات التي انطلقت صباحاً لانتخاب 224 مندوباً في الهيئة العامة و15 عضواً في فروع النقابة، جاءت نتائجها أكثر من كارثية على القوى المنضوية تحت راية “النقابة تنتفض” وسائر مجموعات وأحزاب انتفاضة 17 تشرين. وقد أجريت انتخابات اليوم، إضافة للمندوبين، لانتخاب 5 أعضاء عن كل من الفرع الثالث (مهندسو الكهرباء الاستشاريين) والفرع الرابع (مهندسو الميكانيك الاستشاريين) والخامس (فرع المهندسين المتعهدين وأصحاب المصالح والشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية والمالية والمهندسين العاملين لديهم ولدى كافة المتعهدين والشركات والمؤسسات الخاصة).

الأرقام المحرجة

في خلاصة اليوم الانتخابي، لم تتمكّن “النقابة تنتفض” سوى من الحصول على عضو واحد في الفروع من أصل 15 مقعداً شاغراً، وتقديم 13 طلب ترشيح. أما في المندوبين، فلم ينل مرشحو الائتلاف سوى 3 مندوبين من أصل 224 مقعداً، بعد ترشيح 40 مرشحاً للمندوبين فقط.









تحالف قوى السلطة

في المقابل، نجح كل من تيار المستقبل وحركة أمل والقوات اللبنانية في خوض الاستحقاق الانتخابي بما يشبه التحالف الضمني. إذ توّلى كل من هذه الأحزاب فرعاً من الفروع الثالثة، وصبّت كل أصوات فريق السلطة لصالح الثلاثي، الأمر الذي أدى فعلياً إلى تقاسم الأعضاء والمندوبين بين هذه القوى الثلاث.

أسباب النكبة

وقد يكون السؤال عن أسباب هذه الهزيمة والأرقام المحرجة، واجباً، بعد الانتصار الكاسح والناصع الذي حقّقته “النقابة تنتفض” في انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة في تموز الماضي. وسارع المعنيون في الائتلاف إلى تقديم قراءة ولو سريعة للنكبة التي وقعت، فيتّضح أنّ “الاستحقاق لم يخض بالشكل المطلوب، لا على مستوى التحضيرات ولا بالتواصل الداخلي بين المجموعات أو حتى المهندسين، كما أنّ قوى السلطة خاضت الانتخابات بشكل متقن وتمكّنت من التوصّل إلى تحالف ضمني لتقاسم المقاعد”.