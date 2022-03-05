مذيعة تسأل لافروف: كيف تنام وأطفال أوكرانيا تقتل… وردّ صادم!

انتشر مقطع فيديو لمذيعة القناة الرابعة الإخبارية وراديو “تايمز” كاثي نيومان وهي توجّه سؤالاً لوزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف حول حرب #أوكرانيا.

وقالت كاثي: “أعلم أن لديك ابنة، أريدك أن تنظر في عيني وتقول لي كيف تنام وأطفال أوكرانيا تقتل بالقنابل والرصاص؟”.









فردّ عليها لافروف، قائلاً: “حياة كل شخص لا تقدّر بثمن، وأي عمل عسكري مرتبط للأسف بخسائر بشرية ولا يمكنني إلاّ تقديم التعازي”.

وأضاف: “لم نكن من جاء بتعبير خسائر جانبية، بل لقد صاغها الغربيون خلال مغامراتهم في العراق وليبيا وأميركا اللاتينية”، وصفاً السؤال بالـ “إنشائي فقط”.