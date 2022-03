مذيعة تسأل لافروف: كيف تنام وأطفال أوكرانيا تقتل… وردّ صادم!

انتشر مقطع فيديو لمذيعة القناة الرابعة الإخبارية وراديو “تايمز” كاثي نيومان وهي توجّه سؤالاً لوزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف حول حرب #أوكرانيا.

وقالت كاثي: “أعلم أن لديك ابنة، أريدك أن تنظر في عيني وتقول لي كيف تنام وأطفال أوكرانيا تقتل بالقنابل والرصاص؟”.

فردّ عليها لافروف، قائلاً: “حياة كل شخص لا تقدّر بثمن، وأي عمل عسكري مرتبط للأسف بخسائر بشرية ولا يمكنني إلاّ تقديم التعازي”.

وأضاف: “لم نكن من جاء بتعبير خسائر جانبية، بل لقد صاغها الغربيون خلال مغامراتهم في العراق وليبيا وأميركا اللاتينية”، وصفاً السؤال بالـ “إنشائي فقط”.

“How do you sleep at night knowing that Russian bombs and bullets are killing children?"@cathynewman asks Russian Foreign Minister Sergei Lavrov about civilian deaths after reports more than 2,000 have died in the invasion of Ukraine, he says "any human life is priceless." pic.twitter.com/TGKmCeL5ry

— Channel 4 News (@Channel4News) March 3, 2022