احتفِل بزفافك في روما لتحصل على منحة!.. إيطاليا تغري المقبلين على الزواج من المواطنين والأجانب

أعلنت منطقة في وسط إيطاليا تقديم منحةٍ قدرها 2000 يورو (2220 دولاراً) لاستضافة حفلات الزفاف أو الزيجات المدنية بالمنطقة؛ وذلك في محاولةٍ لتعزيز الأعمال التجارية لقطاع الزفاف المحلي في أعقاب جائحة فيروس كورونا، طبقاً لما أوردته صحيفة The Independent البريطانية.

جاء هذا ضمن مبادرة حديثة أطلقتها منطقة لاتسيو، التي تضم عاصمة البلاد روما، وهي ثاني أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في إيطاليا.









وفق تلك المبادرة، المسماة “لاتسيو مع الحب”، تم تخصيص 10 ملايين يورو لمنح الأزواج الإيطاليين والأجانب استرداداً يصل إلى 2000 يورو عند شراء خدمات أو منتجات من مطاعم محلية وبائعي زهور ومخطِّطي حفلات زفاف وشركات مناسبات لليوم الكبير.

فيما ستصبح جميع حفلات الزفاف والزيجات المدنية التي تقام بين 1 يناير/كانون الثاني و31 ديسمبر/كانون الأول 2022، مؤهلة للحصول على هذه المنحة.

تكاليف شهر العسل

كما قد تغطي المنحة تكاليف شهر العسل، وخدمات التصوير الفوتوغرافي، وترفيه الزفاف.

فيما سيحتاج الأزواج الذين قبلوا العرض الإقليمي، إلى تقديم إثبات بحد أقصى خمسة إيصالات. يمكن تقديم الطلبات حتى 31 يناير/كانون الثاني 2023، أو حتى نفاد الأموال.

دعم قطاع عانى بسبب كورونا

من جهته، قال نيكولا زينغاريتي، رئيس لاتسيو، لصحيفة The Guardian البريطانية: “المخطَّط ضروريٌّ لدعم قطاع عانى بشدة من الأزمة الاقتصادية”.

زينغاريتي أضاف: “لقد وضعنا الاستثمار الكبير في مكانه أيضاً مع التركيز على قطاع السياحة، ومع الوعي والفخر بكلِّ جزء من منطقتنا، مع العديد من المواقع من بين أكثر الأماكن سحراً وروعةً في العالم بفضل تراثٍ ثقافي لا مثيل له”.

كذلك، تقدم المنطقة مجموعة واسعة من مواقع الزفاف من المدينة إلى الريف. وعاصمة البلاد موطن لبعض أشهر المعالم في إيطاليا، وضمن ذلك السلالم الإسبانية والكولوسيوم ونافورة تريفي.

في حين يأمل الموقع الرسمي للمنطقة الإيطالية أن تزيد المنح من الأعمال إلى المنطقة، وتساعد البائعين المحليين على التعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

يشار إلى أن لدى إيطاليا أحد أكبر أعداد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في العالم، وكانت واحدةً من أوائل الدول التي فرضت إغلاقاً كاملاً.

كانت شركة Assoeventi، ذراع الفعاليات وشركات الزفاف في لوبي الأعمال Confindustria الإيطالي، قد صرحت لصحيفة Financial Times البريطانية في سبتمبر/أيلول 2020، بأن 85% من حفلات الزفاف الإيطالية المُخطَّط لها في ذلك العام قد أُجِّلَت بسبب الجائحة.

إضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن 9 آلاف حفل زفاف مخطَّط له أُجِّلت أو أُلغِيَت من قِبَلِ أزواجٍ من أنحاء العالم.