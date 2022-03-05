الاقتصاد تحوّل نقدياً والمصارف باتت “أمانة صندوق”… ومخاوف من عدم الامتثال لمكافحة تبييض الاموال

كل المؤشرات تؤكد تحوّل لبنان أكثر فأكثر الى الاقتصاد الرقمي بعد تحوّل الجزء الاكبر من التداولات من الاقتصاد “الرسمي” الى السوق الموازنة والنقدية، فيما تعززت أكثر فأكثر المعاملات المالية والاستهلاكية “الورقية” او “النقدية” مع توسع التداول بالعملات الورقية إن بالدولار الاميركي “الفريش” أو بالليرة اللبنانية التي وصلت كتلتها النقدية في السوق الى مستويات تخطت الـ 40 الف مليار ليرة، وفي ظل تعدد أسعار الصرف.

مع بدء الازمة الفعلية في الربع الاخير من العام 2019 دخلت البلاد في حالة جديدة من التعامل بالعملات الصعبة والعملة الوطنية والشيكات وعمليات شرائها وبيعها بقيمة أقل من قيمتها الاساسية بالتوازي مع ارتفاع قياسي سُجل على الاوراق النقدية بالليرةاللبنانية نتيجة توقف العديد من المؤسسات التجارية والشركات والمحال عن قبول البطاقات المصرفية نتيجة القيود المفروضة على السحوبات والتحاويل. فالاجراءات التي اعتمدتها #المصارف ومصرف لبنان لناحية السقوف الشهرية للسحوبات المصرفية وارتفاع العمولات على المدفوعات عبر نقاط البيع حتى وصلت احيانا الى 15%، ما أدى الى تحول نمط إستهلاك المواطنين نظرا إلى تعذر قبول السداد من خلال وسائل الدفع البديلة، بسبب حاجة التجار وأصحاب المؤسسات والمستوردين إلى السيولة الورقية لتمويل تجارتهم او شراء العملات الصعبة من السوق الموازية أو عبر منصة “صيرفة” التي استحدثها مصرف لبنان. بالفعل، شهدت المرحلة منذ بداية العام 2020 وحتى اليوم إرتفاعا ملحوظا في أعداد التجار والمؤسسات الذين يفرضون على المواطنين تسديد ثمن مشترياتهم بالعملات النقدية والاعتذار عن عدم قبول الدفع بالبطاقات والشيكات.









تشير الارقام الواردة في تقرير لبنك عوده الى أن عدد بطاقات الدفع المصرفية القائمة واصل تراجعه للعام الثاني على التوالي منذ اندلاع الأزمة في لبنان في العام 2019، حيث انخفض بنسبة 8% في العام 2021 ليبلغ نحو 2.6 مليوني بطاقة، وفق إحصاءات مصرف لبنان. وتظهر أرقام “المركزي” أن أعداد البطاقات المربوطة بالحسابات الدائنة والبطاقات الائتمانية وبطاقات الشحن سلكت مسلكاً تراجعياً في العام 2021، بينما سجّل عدد البطاقات المدفوعة سلفاً ارتفاعاً صافياً. توازياً، تراجع عدد نقاط البيع (POS) بنسبة6.5% في العام 2021 ليبلغ نحو 36 ألف نقطة بيع، ما يعكس التحوّل نحو الاقتصاد النقدي. كذلك، انخفض عدد ماكينات السحب الفوري (ATM) بنحو 150 ماكينة خلال العام 2021. يحمل التحوّل الى اقتصاد “نقدي” تبعات خطيرة على الإقتصاد ككل وتحديدا على #القطاع المصرفي والمالي في ظل كل المتطلبات الدولية التي تشدد على ضرورة تعزيز القطاعات المصرفية والسلطات النقدية حول العالم من الاجراءات الهادفة الى زيادة الشمول المالي ونسبة انخراط المواطنين في القطاع المصرفي من خلال المنتجات المصرفية والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية. ومن أبرز الاهداف التي تضعها الهيئات الناظمة والرقابية الدولية حثّ المؤسسات الدولية على تعزيز إجراءات الشمول المالي بهدف الحد من مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وبالتالي ضرورة الانتقال من الاقتصاد “النقدي” الى الاقتصاد الذي يقوم على العمليات المالية والمصرفية غير النقدية. وبحسب الخبير في الشؤون الاقتصادية ادمون شماس اجتمع العديد من العوامل المالية والمصرفية والسياسية والامنية بالتوازي مع الانهيار الكبير الذي شهده لبنان لتؤدي الى فقدان كامل ثقة المودعين والمواطنين بالقطاع المصرفي ومصرف لبنان وتحوّلهم الى استخدام الأموال النقدية بالليرة أو الدولار لتسديد جميع التعاملات والعقود التجارية أو تحويلات مصرفية من حسابات في الخارج الى حسابات أخرى في الخارج من دون المرور بالقطاع المصرفي اللبناني. وفقدت المصارف دورها الاستراتيجي في تفعيل الاقتصاد اللبناني وتحريكه وتحولت إلى مكتب “أمانة صندوق” للمودع الذي يذهب بداية كل شهر من اجل الحصول على البعض القليل من وديعته بالدولار بحسب تعميمي مصرف لبنان 151 و161. ويؤكد شماس انه قبل الحديث عن إصلاح القطاع المصرفي، يجب أولاً أن يقتنع المودعون بأنّ أموالهم التي أودعوها لدى المصارف لن تعود إليهم في المدى المنظور. وثانياً، على أصحاب المصارف والمُساهمين والموظفين في القطاع تقبّل أنّهم أمام 5 سنوات، أقلّه، صعبة وخالية من أيّ ربحية. هذا النموذج انتهى ولن يعود إلى سابق عهده. أمور عديدة تبدّلت منذ 17 تشرين 2019، وقبل كلّ شيء فقدت المصارف اللبنانية إحدى “قيمها” الأساسية: الثقة. إنّ “الفترة بين هيكلة القطاع المصرفي وإعادة تفعيل عمله ستكون طويلة نسبياً، ولذلك علاقة أيضاً بأنّ وضع الاقتصاد صعب ولن يكون هناك طلب كبير على القروض الشخصية أوالاستثمارية”. ولكن، بعد إطلاق عجلة الاقتصاد سيعود الطلب على المصارف بسبب عودة الناس الى شراء المنازل وطلب القروض التجارية، ولكن بحسب شماس كل ذلك يتوقف على نقاط عدة:

” – حتّى عندما نُصلح القطاع المصرفي، سنظل في ورطة عميقة لأنّ المشكلة مُتجذّرة في صلب الاقتصاد، الذي لم تُعالَج اضطراباته الممتدّة منذ عقود فكان السبب في أزمة الركود الطويل. لذلك يجب ان تضع الدولة خطة اقتصادية اصلاحية متكاملة واضحة المعالم وخريطة طريق للتعافي تحظى بموافقة صندوق النقد الدولي، تضمن اعادة أموال المودعين وتسديد القروض والسندات القديمة كسندات اليوروبوندز بعد شطب قسم كبير منها والقروض الجديدة.

– اما في موضوع تحديد الخسائر وطريقة توزيعها، فيجب تحميل الدولة اللبنانية ومصرف لبنان 70% من معظم الخسائر وتحميل المصارف التجارية حوالى 30%. وتقدر الخسائر بنحو 80 مليار دولار.

– إجراء تدقيق مالي جنائي لمصرف لبنان وجميع المصارف العاملة في لبنان من اجل تحديد الوضع المالي والنقدي الحقيقي لكل مصرف ومن ثم وضع خطة تعافٍ لمصرف لبنان ولكل مصرف.

– حاليا المصارف اللبنانية خسرت كامل رأس مالها واصبحت في وضع متعثر وإفلاس غير معلن، ما يتطلب إعادة هيكلة القطاع المصرفي بالكامل من اجل استعادة الثقة، وهذا يتطلب اجراءات وتدابير مالية ونقدية جذرية تبدأ بإعادة تكوين رأس مال المصارف من خلال ضخ حوالى 20 مليار دولار “فريش” وإجراء عمليات دمج بين المصارف، والعمل على تشجيع دخول مصارف عالمية أجنبية الى السوق اللبنانية مباشرة من خلال افتتاح فروع لها و/أو كشريك استراتيجي مع بعض المصارف اللبنانية، وضخ أموال بالدولار “الفريش” لتأمين السيولة للمصارف واعادة الاعتبار والمكانة والثقة إلى القطاع المصرفي واستعادة المصارف اللبنانية دورها الريادي في دعم الاقتصاد وتنشيطه لاستعادة حيويته وتأمين النمو الاقتصادي المستدام”.

بدوره، يعتبر رئيس جمعية “الضرائب اللبنانية” هشام مكمل انه “نتيجة الأزمة الحاصلة في القطاع المصرفي وعدم ثقة المؤسسات والشركات بإيداع أموالهم في المصارف، يتحول الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد نقدي بشكل عمودي، اضافة الى الفساد والهدر الحاصل في كل إدارات القطاع العام، مما يزيد قناعة المكلفين بعدم رغبتهم في سداد الضرائب والرسوم التي تساعد المنظومة الفاسدة على الاستمرار في سرقة أموالهم وجنى أعمارهم، كل ذلك يساعد في التحول إلى اقتصاد نقدي بحت يؤدي حتماً إلى مزيد من التهرب الضريبي والجمركي، اضافة إلى زيادة التفلت الحاصل في زيادة الأسعار نظراً لانعدام الأجهزة الرقابية للدولة مما سيؤدي إلى انخفاض واردات الخزينة من الضرائب والرسوم، ما يعني زيادة في العجز ليس فقط كما أشير له في موازنة العام 2022 التي تعتريها شوائب عديدة ولا تعكس العجز الفعلي للخزينة مما سيزيد الدين العام، وهنا يطرح السؤال: من أين ستتم تغطية العجز في موازنة الدولة نظراً لعدم قدرة المصارف على إقراض الدولة وعدم وجود أي جهات دولية مستعدة لاقراض الدولة نظراً لعدم قيامها بالتقدم في اي ملف أو مقترح من المتطلبات الدولية والبدء بالإصلاحات التي يطلبها البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي حتى يصار الى دعم لبنان للخروج من أزمته”.

النهار