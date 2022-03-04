سرّ إصرار بوتين على السيطرة على منشآت أوكرانيا النووية

في وقت كان العالم يترقب جلوس الروس والأوكرانيين على طاولة المفاوضات، لوضع حد للحرب المستمرة منذ تسعة أيام، دخلت القوات الروسية، الجمعة، منشأة زابوريجيا النووية بعد معارك عنيفة، بعد أن كانت سيطرت على محطة تشيرنوبيل الشهيرة قبل أيام.

وتقع هذه المنشأة، وهي الأكبر في أوروبا، جنوبي أوكرانيا على نهر دنيبر، على بعد نحو 525 كيلومتراً جنوب تشرنوبيل، حيث وقع أسوأ حادث نووي في التاريخ عام 1986، موقعاَ مئات القتلى.









وبسبب الخطورة التي يشكلها وصول المعارك إلى المحطات النووية، اقترح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرّية، رافاييل غروسي، زيارة تشيرنوبيل للتفاوض مع أوكرانيا وروسيا على مسألة ضمان أمن المواقع النووية الأوكرانية.

وقال “أبلغت الجانبين بأنني جاهز للسفر إلى تشيرنوبيل في أقرب وقت ممكن”، موضحا أن “الطرفين يدرسان” هذه الإمكانية.

واندلع حريق في أحد مستودعات محطة زابوريجيا النووية جراء القصف الروسي مما هدد بوقوع كارثة نووية.

ولم يمر الحريق الذي استمر لوقت قصير من دون ردود فعل فورية قوية، إذ حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أنّ تصرّفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “المتهوّرة” يمكن أن “تهدّد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها”. ودعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لبحث هذه المسألة.

في غضون ذلك، تساءل متابعون للحرب الروسية على أوكرانيا، عن السر وراء سعي بوتين للسيطرة على المواقع النووية في أوكرانيا؟

في 24 فبراير الماضي، اندلع قتال بين الروس والأوكرانيين بالقرب من محطة الطاقة السابقة في تشيرنوبيل، على بعد نحو مئة كيلومتر شمال كييف وهي الآن بأيدي القوات الروسية.

وبينما قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت منشأة زابوريجيا النووية، الجمعة، ما تسبب في اندلاع الحريق، يرى المحلل السياسي الروسي، فيتشيسلاف موتازوف، إنه “لا يمكن تصديق كل الأخبار التي تبثها وسائل الإعلام وحتى الحكومات في حالات الحرب”.

وأوضح في حديث لموقع الحرة، أن النيران التي اشتعلت في منشأة زابوريجيا، كان سببها وصول المعارك إلى هناك وليس قصفا روسيا مباشرا (متعمدا).