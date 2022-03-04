شعبية حماس… تثير غضب عناصر الحركة

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن كبار المسؤولين في حركة حماس يتوجسون من تراجع شعبية الحركة في الضفة الغربية ، وفي استطلاع للرأي أجراه مركز PCPSR في 21 كانون الأول (ديسمبر) كشف أن شعبية حماس منخفضة بالفعل مقارنة بفتح.









اللافت أن كل هذا يأتي في ظل تواصل الحساسيات الأمنية بين الطرفين فتح وحماس ، حيث اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية ، في مطلع الشهر الجاري ، أسرى حماس المفرج عنهم. واستشاطت حماس غضبًا من الاعتقالات ، خاصة وأن وفدي حماس وفتح يجريان مصالحة برعاية الجزائر. وقال مصدر موثوق إن فتح تعلم أن حماس غير معنية بالمصالحة فتستغلها.