علوش يستقيل من “المستقبل”.. التيار الازرق لمناصريه: الامتناع عن لغة التخوين

في اتصال اجراه مع الرئيس سعد الحريري، تقدم نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق “مصطفى علوش باستقالته من تيار المستقبل، وقد قرر الرئيس الحريري اليوم اعتبار الاستقالة نافذة واودع القرار الامانة العامة للعمل بموجبها”، بحسب بيان صادر عن تيار المستقبل.

واضاف البيان: بذلك يتحرر علوش من اي التزامات تنظيمية وله الحق الكامل وفق الاصول ان يسلك الطريق الذي يراه مناسباً سواء في الانتخابات او سواها ، متمنين له التوفيق ومقدرين مواقفه والمهمات التي تولاها في التيار طوال السنوات الماضية .









لعدم التخوين: وفي بيان ثان، تمنى “تيار المستقبل” على “المناصرين وبعض المحازبين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الامتناع عن لغة التخوين والاتهام التي تتناول شخصيات لها تقديرها واحترامها مهما تباينت معها المواقف السياسية.

ونوه “بحملات التضامن التي يعبر عنها الناشطون مع الرئيس سعد الحريري، والتعاميم التنظيمية الصادرة عن التيار”.