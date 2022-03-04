الجيش الأوكراني: القوات الروسية تواصل تطويق العاصمة كييف

ذكر الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تواصل تقدمها نحو العاصمة كييف.

وجاء في التقرير الصباحي للجيش الأوكراني: “المساعي الرئيسية للمحتلين تتركز على تطويق كييف”.









ولم يدل الجيش الأوكراني ببيانات حتى الآن عن المعارك حول المدينة، التي يقطنها ملايين السكان. وأطلقت المدينة العديد من الإنذارات الجوية منذ منتصف الليل، حتى يحتمي السكان في ملاجئ الغارات الجوية.

وبحسب البيانات الأوكرانية، فإن القوات الروسية قد انسحبت من مطار هوستوميل المهم استراتيجيا في شمال غرب كييف. وأصبح ميناء ماريوبول في جنوب البلاد محاصرا بالكامل الآن.

وأوضحت السلطات الأوكرانية أن “العدو كان يتمتع بأفضلية تقنية كبيرة”، مضيفة أنه علاوة على ذلك، هاجمت القوات الروسية النظام المضاد للطائرات على ساحل البحر الأسود.

ولا يمكن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.