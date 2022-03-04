من هو الملياردير المصري لطفي منصور ضمن قائمة المرشحين لشراء نادي «تشيلسي» البريطاني؟

كشفت تقارير صحافية انضمام رجل الأعمال لطفي منصور، نجل شقيق ياسين منصور، رئيس شركة كرة القدم في نادي الأهلي المصري، إلى قائمة المرشحين لشراء نادي تشيلسي الإنكليزي.

وأعلن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في بيان أول أمس الأربعاء، نيته بيع نادي تشيلسي بعد أيام من الضغوط التي واجهها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.









وأشارت صحيفة “تليغراف” الإنكليزية إلى أن لطفي منصور، الرئيس التنفيذي لشركة “مان كابيتال”، التابعة لمجموعة منصور، من المحتمل أن يدخل ضمن قائمة المرشحين لشراء النادي.

يبلغ لطفي منصور من العمر 33 عاما، وهو من عشاق تشيلسي ويحمل التذكرة الموسمية لحضور مباريات فريق جنوب لندن، وهو ما جعل اسمه متداولا بين المرشحين لشراء “البلوز”.

يروي لطفي منصور في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية قصة ولعه بالاستثمار منذ الطفولة: “عندما كنت طفلا كنت أذهب للمكتب، في الصباح، أتذكر أول مرة رأيت فيها شخصا يبيع سيارة، كيف تحدث مع السيدة ثم بدأت أغوص في تفاصيل ما كان يقوم به، كنت مسحورا بما أرى”.

وعمل لطفي منصور في مجموعة والده التجارية، حيث يقول: “عملت بأقسام المبيعات والتسويق وتعلم الأعمال بما يعني امتلاكه خبرة كبيرة في إدارة العديد من الملفات، بالإضافة إلى ذلك فإنه يؤمن بأن بناء الموظف في شركته هو العنصر الأساسي لنجاحها”، ويقول: “الطريقة التي يمكنك بها أن تخلق قيمة لشركتك تكون عبر موظفيها، عليك التعرف على الأشخاص على عدة مستويات والعمل بمصداقية”. مجموعة المنصور تعد من أكبر المجموعات الاستثمارية يبلغ عدد موظفيها 60 ألف موظف وإيراداتها تتجاوز 6 مليارات دولار، واشتهرت العائلة بالعمل في تجارة القطن ثم السيارات بالحصول على عقد وكالة “جنرال موتورز”.

عائلة منصور تمتلك كذلك امتياز مطعم “ماكدونالدز” في مصر والعديد من محال البيع بالتجزئ