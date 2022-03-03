حرب السلاف والغربيين في أوكرانيا – توران قشلاقجي – القدس العربي

مرّ ما يقرب من أسبوع على الهجوم الروسي في أوكرانيا، وطبعاً تمت مناقشة الجوانب السياسية والاقتصادية لهذا الهجوم، بالإضافة إلى أن مناقشتها تمت بطرق عدة، ومع ذلك يجب النظر إلى القوة الدافعة الرئيسية التي وضعت هذين البلدين الشقيقين، اللذين يكادان أن يكونا من العرق نفسه والمذهب الديني نفسه في هذه الحرب ضد بعضهما بعضا، بقراءة الجانب الفكري وهو ما يجب التأكيد عليه هذه الأيام.

اليوم يمكننا قراءة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كفكرة حرب غربية أطلسية، وسلافية أوراسية، بالنسبة لروسيا والمناطق النائية الروسية، فمن ناحية، أولئك الذين يد،افعون عن تعريف روسيا الغربية، التي تعود جذورها إلى القرن الثامن عشر وإلى زمن بطرس الأكبر، ومن ناحية أخرى يمكننا توسيع الأسس الفكرية لدوستويفسكي في المعنى، وهنا يجب القول إنه اتخذ نوعا من أشكال المقاربة المنهجية في عشرينيات القرن الماضي، وغرب روسيا، لأن هؤلاء يعتبرون أن الصراع بين أولئك الذين يدعون أن لديهم هوية أوروآسيوية، أنها سوف توحد الشرق.









كان الهدف من الإصلاحات الأوروبية التي بدأها الحاكم الروسي بطرس الأكبر في القرن الثامن عشر، هو إقامة دولة كبيرة ومثقفة في روسيا، من خلال غرس جرعة عالية من الثقافة الأوروبية، وهذا ما جلب الفكر الغربي إلى المجتمع الروسي، في حين تم استيعاب هذه الابتكارات طواعية أو غير طواعية في بعض أجزاء المجتمع الروسي، وفي جزء آخر منه شكلوا موقفا معارضا في جوهره. في القرن التاسع عشر التقى الروس بالمثالية الألمانية، هذه المرة كانت روسيا تتغذى بالرومانسيين الألمان والفلسفة المثالية الألمانية، وهذا قاد روسيا الى إضاءات الماضي نتيجة حب الرومانسيين لتلك العصور (العصور الوسطى). وهنا تذبذب الفكر القومي تجاه الماضي مع هذه الأفكار، ما أدى إلى أن السلافية وجدت نفسها في مواجهة القيم الأوروبية في البيت الداخلي لهم، أي مهمة روسيا التاريخية ووجودها وواجباتها مع القيم الوطنية الروسية، لان هذا الأمر في القرن العشرين زاد مع الحرب الباردة، ما رسخ مشاعر معادية للولايات المتحدة في روسيا، بنية الفكر الأوراسي في المخيلة الروسية. يمكننا القول إن أول قومية أصلية في العالم كانت قومية الألمان، تبعهم الروس خطوة بخطوة، حتى أنهم كانوا يطلبون جميع الكتيبات – حتى أقلها أهمية – التي ظهرت في مراكز الفلسفة الألمانية على الفور، وقراءتها مرارا وتكرارا، خاصة إذا ذكر اسم هيغل فيها، حتى في الأوساط الجامعية الروسية، كان له ذلك الأثر الكبير ويعتقد المفكرون في روسيا اعتقادا راسخا، بأن فلسفة هيغل هي الحقيقة الأسمى، وكان تأثير هيغل واضحا. كانت الأحداث التي قادت كلا من ألمانيا وروسيا إلى التفكير القومي هي نفسها، ثم بعد ذلك دخلت جيوش نابليون الأراضي الألمانية ثم روسيا في تلك السنوات، لأن الغرب كان يتمثل في فرنسا، وهذا ما أدى إلى نمو مشاعر معادية للغرب في كلا البلدين لذلك لجأ الألمان إلى العصور الوسطى، كما لجأ الروس إلى وحي الماضي، وهكذا لأول مرة في روسيا كفكر فلسفي ظهر العرق السلافي، حاول السلافيون الحفاظ على هوية وقيم وعادات وتقاليد روسيا، ضد الغربيين. في وقت لاحق كشفت عن الفكر السلافي وعن الساحة الجيوسياسية السلافية ضد الفكرة الأطلسية الجيوسياسية لحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويُعد الخبير الاستراتيجي الروسي ألكسندر دوغين من أكثر المؤيدين المتحمسين للفكر الأوراسي اليوم.

باختصار وخلاصة القول تحول الصراع بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية إلى صراع سلافي/ أورآسيوي وغربي/ أطلنطي هذه الأيام، منذ انهيار جدار برلين في عام 1989 وانهيار الكتلة الشرقية وانهيار (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية) في عام 1991، كان النظام ثنائي القطب القائم على الصراع الأيديولوجي الذي سيطر على نظام العلاقات الدولية، لما يقرب من 50 عاما، يبدو قد وصل إلى نهايته، بينما انتصرت الكتلة الغربية في «الحرب الباردة» كانت الكتلة الشرقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية وزعيم هذه الكتلة في الجانب الخاسر. لم تؤد هذه الخسارة إلى انهيار الكتلة الشرقية فحسب، بل أصبحت أيضا أحد أهم أسباب ظهور 15 دولة جديدة لتحل محل الاتحاد السوفييتي. وهكذا ظهر نظام عالمي جديد في العالم. ستتكشف نتيجة الصراع الفكري الأطلنطي والأورآسيوي الجاري في أوكرانيا الآن عن نظام عالمي جديد، وهنا لا بد من سؤال، هل تبذل كل من تركيا والدول العربية جهدا ليكون لها وجود قوي في هذا النظام العالمي الجديد؟