“الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا”… هذا ما دار خلال اتصال بوتين- ماكرون!

يعتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “الأسوأ لم يأت بعد” في أوكرانيا بعد محادثاته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي أعرب عن “اعتزامه” مواصلة هجومه، وأن الهدف من غزو أوكرانيا هو “السيطرة” على كل البلاد بحسب الاليزيه.









وخلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة ونصف ساعة بناء على طلب من الرئيس الروسي، أخبر بوتين نظيره الفرنسي بأن عملية الجيش الروسي تتطور “وفقا للمخطط” الذي وضعته موسكو وأنها “ستتفاقم” إذا لم يقبل الاوكرانيون بشروطها، على ما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

إلى ذلك، أعرب بوتين عن عزمه مواصلة هجومه “بدون هوادة” ضد “القوميين” في أوكرانيا، وفق الكرملين. وخلال هذا الاتصال، أعرب بوتين أيضا عن “عدم موافقته” على خطاب بشأن أوكرانيا ألقاه ماكرون في اليوم السابق، وهدد بأنه قد يوسّع قائمة مطالبه الطويلة أصلا من كييف خلال المحادثات، وفقا للمصدر نفسه.