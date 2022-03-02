“باقون نحمي ونبني”… نصر الله يعلن عن لائحة “حزب الله” للانتخابات

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إنّ “جو التشكيك بتأجيل الانتخابات كان يخرج من غرفة واحدة وهذا الأمر انتهى والانتخابات ستجري”، مضيفاً أنه “شكّلنا ماكينة انتخابية حتى لا يضيع أي صوت من أصواتنا حتى في الدوائر التي ليس لنا فيها مرشحون”.









وفي كلمة له حول الانتخابات النيابية المقبلة وأهم التطورات، أوضح السيد نصر الله أنّ “حزب الله قد يذهب إلى لائحتين في بعض الدوائر الانتخابية بناء على المصلحة الانتخابية لنا ولحلفائنا”.

ووفق السيد نصرالله فإنّه “في الدوائر التي ليس لنا فيها مرشحون فإن الحلفاء سيشكلون اللوائح ونحن مستعدون للمساعدة”، مشيراً إلى أنّه “عند الاعلان عن اللوائح الانتخابية فإن ذلك سيكون مع الشركاء في اللائحة”.

ولفت إلى أنّ شعار حزب الله لهذه الانتخابات “باقون.. نحمي ونبني”.

وتابع: “نحن بعد تجربة 1992 كان لدينا علماء دين في مجلس النواب لكن تبين أن النائب عليه أن يذهب إلى الدوائر والمكاتب والمؤسسات وقد وجدنا أن هذا الأمر ليس من عمل العلماء”.

وأضاف أنه “أحياناً بعض الأقارب لأعضاء في شورى حزب الله يتم استبعادهم مع أنهم أصحاب كفاءة كذلك لا نرشح من يطلب أن يتقدم للنيابة”.

كما أوضح السيد نصر الله أنّ “العمل النيابي والسياسي هو عمل يكون أيضاً من خلال تجربة وليس فقط من خلال الدورات والجامعة وغيرها بل هو مثل العمل الجهادي يكون بالتراكم”. كذلك قال: “نحن لا نعد الناس بأمور دون أن نحققها وعلينا أن نتعامل دائماً بصدق مع الناس فلا نعد بشيء لا نستطيع القيام به”.

وأعلن عن لائحة حزب الله للانتخابات النيابية التي تشمل رئيس كتلة الوفاء بدائرة الجنوب الثالثة عن قضاء النبطية محمد رعد، عن بنت جبيل حسن فضل الله، عن دائرة مرجعيون علي فياض.

أما عن دائرة صور النائب حسن عز الدين، والنائب حسين جشي، وعن الدائرة الثانية في بيروت النائب أمين شري، والمرشح عن دائرة زحلة رامي أبو حمدان.

أما مرشحو بعلبك الهرمل هم النواب: حسين الحاج حسن وإبراهيم الموسوي وإيهاب حماده وعلي المقداد، ومرشح دائرة جبل لبنان بعبدا علي عمار، ومرشح جبل لبنان-جبيل رائد برو.