وزير الخارجية الروسي: إذا اندلعت حرب عالمية ثالثة ستكون نووية ومدمرة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله اليوم الأربعاء إن أسلحة نووية ستستخدم ودمارا واسعا سيحل إذا نشبت حرب عالمية ثالثة.

وقال لافروف إن روسيا، التي شنت ما وصفته بأنه عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا الأسبوع الماضي، ستواجه “خطرا حقيقيا” إذا حصلت كييف على أسلحة نووية.









ونقلت وكالة تاس للأنباء عن لافروف قوله اليوم الأربعاء إن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية.

شنت روسيا هجوما شاملا على أوكرانيا الأسبوع الماضي فيما وصفته بعملية خاصة لنزع سلاحها وهو تبرير رفضته كييف والغرب.