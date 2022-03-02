مسؤول أوكراني: أحبطنا محاولة لاغتيال الرئيس زيلينسكي وقضينا على مجموعة شيشانية أرسلت لقتله

قال مسؤول أوكراني إنه تم “تحييد” فرقة اغتيال شيشانية كانت في مهمة لقتل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفضل معلومات استخبارية من قوات الأمن الروسية المتعاطفة مع أوكرانيا، وفقاً لصحيفة “نيويورك بوست”.

وأوضح اوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على التلفزيون الأوكراني، الثلاثاء، أن مصادر داخل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعطت كييف المعلومات الاستخبارية لتعقب القتلة.









وقال دانيلوف :” لقد انقسموا إلى مجموعتين، كنا نتعقبهم”، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع مجموعة بالقرب من هوستوميل (شمال غرب كييف).

وأضاف ” لن نتخلى عن رئيسنا وبلدنا، هذه أرضنا”.

ووفقا للمخابرات الأمريكية، شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا في 24 فبراير بهدف “قطع رأس” الحكومة الأوكرانية الموالية للغرب وتنصيب نظام صديق لموسكو.

وتوقع زيلينسكي أن يتم استهدافه في بداية الأعمال العدائية، الأسبوع الماضي، وقال في رسالة للقادة الأوروبيين في رسالة فيديو: ” قد تكون هذه آخر مرة تروني فيها على قيد الحياة”.

ولم يتضح على الفور عدد المشتبه بهم.

وأكد رمضان قديروف، زعيم الشيشان وحليف بوتين، وجود العديد من المقاتلين الشيشان في أوكرانيا، الأسبوع الماضي، وحث الأوكرانيين على الإطاحة بحكومتهم.