محمد رعد: يريدون اليوم مرشحاً لرئاسة الجمهورية واكب الإجتياح الإسرائيلي!

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن المطروح اليوم بأن المرشّح المؤهل والمُعَدّ ليكون رئيسًا للجمهورية هو الذي واكب الإجتياح الإسرائيلي الأوّل عام ١٩٨٢ من أجل أن ننصّب مَن هم في فريقه، وقال: حتى يكون لديكم الوعي فهم يريدون أن يعيدوننا إلى العصر الإسرائيلي الذي انتهينا منه، وأضاف: لقد وصلت المكابرة لديهم إلى هذا الحد.

وتابع رعد: العالم يفكّر كيف يتحدث مع المقاومة، لكن هنا في لبنان توجد جماعة تعوّدت الحكي مع الإسرائيلي مهما حصل من تطوّرات في المنطقة.









وحول الأوضاع مع العدو الصهيوني أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أن الإسرائيلي الآن موضوع في القفص، متسائلاً : هل أن عدم قيام الإسرائيلي بالقصف والإعتداء على لبنان هو من كرم أخلاقه أمّ لأنه خائف من ردّ فعل المقاومة، لأنه يدرك أن أيّ ردّ فعل للمقاومة الآن سيتوقف عليه مصير الكيان الإسرائيلي، لذلك الإسرائيلي “متَرنِخ” بالقفص ولا قدرة لديه على الحركة، مؤكدا أن أيّ طلقة تخطئ فتصيب إنسانًا لبنانيًا فنحن ملتزمون أمام الله وأمام شعبنا بالرد عليه.

وجدد القول إنّ “الإسرائيلي خوفًا من أن تتدحرج الأمور يجلس في قفصه ملتزمًا قواعد ومعادلة الرّدع التي فرضتها المقاومة عليه”.

وأوضح رعد : إزاء هذا الوضع، ورغم ما نستشعره من عزة وكرامة وتفوّق ويدٍ عليا فوق يد العدوّ يأتي من يعيدنا إلى العصر الإسرائيلي، لكنه يقف هذه المرة متذرّعًا بالموقف العربي، مشيراً إلى أنه عندما وقع الإجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 كان هذا وفريقه ضد العرب، وهم من أرادوا أن يأتوا بالإسرائيليين ليحكموا بلدنا لبنان، لكنهم اليوم أخذوا كل العرب معهم، وصاروا عند الإسرائليين ، فهم اليوم يحتجون ضدنا بأننا ضد العروبة وهم العروبيون، فهم يعملون على قلب المعادلات والصورة ليبرروا لأنفسهم الإنهزام والإنكفاء والتواطؤ مع العدو الإسرائيلي .

وختم رعد: المسألة في الإنتخابات النيابية ليست أن ينقص أو يزيد مقعد، فالمسألة هي بالأفق السياسي لهذه الإنتخابات، هل ستأتي برئيس يحقق سيادتنا الوطنية؟ أم ستأتي برئيسٍ يستسهل التوقيع مع العدو على اتفاقيات تفتح باب التطبيع الكامل معه، معتبرا أن “الأجواء مؤاتية خصوصا وأن هناك تدخلًا أميركياً وقحًا ومباشراً”.