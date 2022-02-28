بأمر متوقع من الفيفا: روسيا خارج مونديال قطر.. “إلا إذا”

يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) “مناقشات متقدمة” من أجل استبعاد منتخب روسيا من المشاركة في المنافسات الدولية ومن بينها مونديال قطر 2022، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما علمت وكالة “فرانس برس” من مصدر مطلع على الملف، الاثنين.

ويعمل فيفا مع الاتحاد الأوروبي (يويفا) من أجل تفعيل القرار الذي سيُبعد روسيا عن مونديال قطر المقرر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، “إلا في حال تحسن الوضع” بحسب المصدر ذاته.









ويذكر أنه من المرتقب أن تواجه روسيا بولندا في ذهاب ملحق المونديال في 24 مارس المقبل في موسكو.

وفي وقت سابق، الاثنين، نقلت فرانس برس أن الاتحاد الأوروبي “يويفا” يقترب من استبعاد روسيا من جميع مسابقاته.

وسيكون سبارتاك موسكو أول فريق روسي يتأثر بهذا القرار، كونه الوحيد الممثل لبلاده في المسابقات القارية الثلاث للرجال (دوري الأبطال ويوروبا ليغ وكونفرس ليغ)، حيث بلغ ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” ومن المفترض أنه سيواجه لايبزيغ الألماني.

وحسب هذا القرار، سيتم أيضًا استبعاد المنتخب الروسي للسيدات من بطولة أوروبا المقرر تنظيمها في يوليو المقبل في بريطانيا. وكانت القرعة أوقعته في مجموعة هولندا والسويد وسويسرا.