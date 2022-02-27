القوات تسقط جوزاف اسحاق للحفاظ على ستريدا .. مبروك لفادي كرم

جاء قرار اعادة توزيع قرى قضاء بشري بتشكيلة انتخابية جديدة صادما للقاعدة القواتية وخاصتا لمناصري النائب جوزاف اسحاق الذين يعتقدون ان قيادة القوات ضحت بمقعده النيابي للحفاظ على مقعد ستريدا.

تواجه القوات اللبنانية تراجعا حادا في اصوات الناخبين في بلدة حدشيت وهي ثاني اكبر بلدة في قضاء بشري من حيث العدد، وبدل معالجة سبب المشاكل التي اوصلت القوات لهذا الوضع، قررت قيادة القوات اعادة توزيع اصوات القرى بحيث تنتقل اصوات بلدة حدشيت لجوزيف اسحاق واستبدالها باصوات بلدتين من حصته لستريدا جعجع وبالتالي التضحية بمقعد النائب جوزاف اسحاق للحفاظ على مقعد النائب جعجع









في السيناريو المرسوم لن تخسر القوات اللبنانية المقعد الثالث بل سيفوز النائب فادي كرم بالمقعد بسبب التقارب الكبير بنسبة الاصوات مع النائب اسحاق والذي هو اقل من 2 بالمئة