نصر الله يجتمع مع قيادات حماس لبحث التنسيق بين أجنحتها السياسية

بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن اللقاء الذي عقده الأمين العام لحزب الله مع القيادي في حركة حماس صالح العاروري وخليل الحياة نائب رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار والقيادي في حركة حماس أسامة حمدان شهد نقاط دقيقة.









وسعي نصر الله في هذا الاجتماع إلى البحث في الخلافات الواضحة بين العاروري والسنوار ، والتي تتعلق بأسلوب تعاطي حركة حماس مع أكثر من ملف أبرزها ما يجري في الشيخ جراح وتعاطي حركة حماس مع أزمة المساعدات الاقتصادية التي تأتي للحركة من الخارج ، فضلا عن بعض الملفات السياسية التي طلبت إيران من نصر الله مناقشتها.

وقال مسؤول فلسطيني لبيروت أوبزرفر أن أبرز هذه الملفات هي كيفية تنسيق الحصول على المساعدات ، وتواصل قيادات حماس مع الجهات العربية أو الخليجية تحديدا ، وهو أمر يقلق إيران خاصة وأن بعض من القيادات الاستخباراتية الإيرانية علم أن دولة الإمارات تحديدا أرسلت برسائل مباشرة إلى قيادات في حركة حماس تطالبهم فيها بعدم الاندفاع في العلاقات مع إيران لأن هذا سينعكس سلبا على شخصيات معينة تابعة للحركة تعيش في الإمارات.

وتحدث نصر الله أيضا عن بعض المواقف التي تتخذها قيادات حماس في قطر والتي يرى نصر الله أنها لا تنسجم مع توجهات المقاومة ، مثل التواصل بين إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ببعض الأطراف الإقليمية بتوجهات من الأمن القطري.

بالإضافة إلى هذا بحث نصر الله مع حركة حماس التنسيق بشأن انتهاج سياسة محددة إزاء ما يجري في روسيا ، وهو الأمر الذي بات واضحا خاصة مع التصريحات التي صدرت عن رئيس حركة حماس في الخارج والذي انتقد الرئيس بوتين لقتله المدنيين في أوكرانيا ، وهو ما اغضب قيادات سياسية بحزب الله وبإيران ، الأمر الذي دفع بالحركة إلى النفي التام لأن يكون خالد مشعل قد أدلى بأي تصريحات تتعلق بالحرب الأوكرانية الروسية.