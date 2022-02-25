فيديو.. “المطلوب رقم واحد” للروس يظهر في شوارع كييف

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في شريط مصور، الجمعة، ظهر فيه مع مساعديه أمام مقر الرئاسة، أنه موجود في كييف “للدفاع” عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية.
وقال زيلنسكي وإلى جانبه خصوصا رئيس الوزراء دنيس شميغال ومدير مكتبه ومستشار مقرب منه “نحن جميعا هنا، جنودنا هنا، المواطنون، المجتمع، نحن جميعا هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا”.
💬Президент України Володимир Зеленський:
"Всі ми тут – захищаємо нашу Незалежність, нашу державу! Так буде й надалі. Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні!🇺🇦" pic.twitter.com/hojX94ONDI
— Defence of Ukraine (@DefenceU) February 25, 2022
وكان زيلينسكي قال في رسالة مصورة أن “(العدو) حددني على أنني الهدف الأول… عائلتي هي الهدف الثاني. يريدون تدمير أوكرانيا سياسيا من خلال تدمير رئيس الدولة”.
وقال “سأبقى في العاصمة. عائلتي موجودة أيضا في أوكرانيا”.
ويأتي ظهور الرئيس الأوكراني وسط عملية غزو روسي بدأ يوم الخميس، وفي خضم محاولات للسيطرة على العاصمة كييف.