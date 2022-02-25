فيديو.. “المطلوب رقم واحد” للروس يظهر في شوارع كييف

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في شريط مصور، الجمعة، ظهر فيه مع مساعديه أمام مقر الرئاسة، أنه موجود في كييف “للدفاع” عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية.

وقال زيلنسكي وإلى جانبه خصوصا رئيس الوزراء دنيس شميغال ومدير مكتبه ومستشار مقرب منه “نحن جميعا هنا، جنودنا هنا، المواطنون، المجتمع، نحن جميعا هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا”.









وكان زيلينسكي قال في رسالة مصورة أن “(العدو) حددني على أنني الهدف الأول… عائلتي هي الهدف الثاني. يريدون تدمير أوكرانيا سياسيا من خلال تدمير رئيس الدولة”.

وقال “سأبقى في العاصمة. عائلتي موجودة أيضا في أوكرانيا”.

ويأتي ظهور الرئيس الأوكراني وسط عملية غزو روسي بدأ يوم الخميس، وفي خضم محاولات للسيطرة على العاصمة كييف.