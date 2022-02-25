موافقة مبدئية على خطة الكهرباء.. هذا ما قرره مجلس الوزراء بشأن التعرفة

أعلن وزير الاعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن “المجلس وافق مبدئيا على خطة الكهرباء بعد الالتزام بوجوب تطبيق القانون وتنظيم القطاع بشكل فوري، لا سيما في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها وفق المعايير الدولية وتأليف لجنة وزارية مهمتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء”.









وأكد الحلبي أن “رفع التعرفة الكهربائية سيتم بعد تحسين التغذية بدءا من 8 إلى 10 ساعات يوميا، مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري الـ500 كيلوواط”، مشيرا إلى أن “مجلس الوزراء ملتزم بتعديل التعرفة الكهربائية بشكلٍ تدريجي بالتزامن مع تحسين التغذية بشروط تسمح بتغطية التكاليف ووضع خطة لتحسين الجباية من خلال تركيب العدادات”.

ولفت إلى أن “مجلس الوزراء سيُخصص أموالاً لشراء 50 ألف طن قمح مستورد عند الحاجة”.

واعلن ان “مجلس الوزراء عين كلا من أحمد حمدان وخليل خوري ونسيم خوري أعضاء في هيئة الاشراف على الانتخابات”.

من جهته، أشار وزير العمل مصطفى بيرم إلى أن “لا زيادة لتعرفة الكهرباء قبل زيادة التغذية وتشكيل لجنة وزارية لمناقشة أي تعديل على قانون الكهرباء”. ولفت إلى أنه “تم طرح موضوع الميغاسنتر في الجلسة”، كاشفا أنه “حصل تأكيد ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيطرح الدراسة التي أعدها وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في الجلسة المقبلة”.